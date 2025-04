Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, lo sfogo di Aurora Ramazzotti: “Irrispettoso che non lo abbia detto lei”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis è incinta. L'influencer e imprenditrice diventerà presto mamma per la prima volta insieme al compagno Tony Effe. La notizia è stata diffusa dal settimanale Chi, che ha pubblicato le prime foto con il pancione, ma al momento non è stata confermata dalla diretta interessata. I paparazzi hanno quindi annunciato la gravidanza prima della futura mamma. Una situazione che era successa anche ad Aurora Ramazzotti, oggi mamma di Cesare, che tra le sue storie Instagram si è sfogata riguardo a questa modalità di rendere nota una notizia così delicata.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti sui gossip che anticipano la gravidanza

"Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese?", ha esordito Aurora Ramazzotti in un lungo sfogo pubblicato su Instagram. La conduttrice ha vissuto una situazione simile a quella di Giulia De Lellisi: anche nel suo caso erano state foto e indiscrezioni a dare la notizia prima che lo facesse lei. "1.Si potrebbe perdere il bambino (e succede nel 10-15% delle gravidanze). 2. Si potrebbe, per motivi che non devono essere spiegati, voler terminare la gravidanza. 3. Si potrebbero scoprire complicanze mediche. 4. Ci si vuole tutelare emotivamente in quanto può essere un momento di grande confusione e non sempre ci si sente come gli altri vorrebbero ci si sentisse", ha continuato. E poi si è chiesta: "Allora come mai continuiamo a invadere questo spazio così intimo e delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?".

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Ramazzotti ha spiegato come "togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia" sia "mancanza di rispetto", sottolineando come non si possano mai sapere i motivi di questa scelta: "Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità". La vissuto ha vissuto in prima persona una situazione simile, fin da quando Cesare aveva solo poche settimane: "Perseguitare qualcuno che palesemente non indirizza la cosa per settimane, senza tregua, per me non è solo oltrepassare la linea, la calpesta, la cancella".

Aurora Ramazzotti come Giulia De Lellis, la gravidanza annunciata dai paparazzi

Come Giulia De Lellis, anche Aurora Ramazzotti non aveva dato per prima la notizia della sua stessa gravidanza. Nell'agosto del 2022 era stato il settimanale Chi ad accendere il gossip che fosse in dolce attesa, spiegando che era stata vista comprare un test di gravidanza in Sardegna con la mamma Michelle Hunziker. "È incinta la mamma o la figlia?", insinuava il magazine diretto da Alfonso Signorini. Ai rumors si era poi aggiunto l'amico Tommaso Zorzi, che aveva pubblicato la foto di un finto pancione e la conduttrice aveva commentato: "Questa foto potrebbe raccontare molte cose".

Aurora Ramazzotti nel 2022 durante la gravidanza di Cesare

La conferma era arrivata sempre dal settimanale Chi, che aveva dato per certa la gravidanza. Alfonso Signorini però, poco dopo, si era dispiaciuto di averlo fatto, dal momento che Ramazzotti non aveva ancora superato i primi 3 mesi. "Se lo avessi saputo avrei pubblicato la notizia", aveva spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. La diretta interessata si era espressa in prima persona solamente nel settembre 2022 con un ironico video sui social insieme al compagno (ora futuro marito) Goffredo Cerza.