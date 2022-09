“Guarda che tette enormi”, Aurora Ramazzotti conferma di essere incinta con una clip Nella clip – che gioca col gossip dal 2016 a oggi – la partecipazione di Goffredo Cerza, Jonathan Kashanian, Tommaso Zorzi e Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti ha confermato di essere incinta con una clip pubblicata su Instagram. Nel video, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker smentisce nel corso degli anni (si parte dal 2016) la notizia diffusa da vari social e organi di informazione, fino al 23 settembre 2022 (oggi) quando il suo compagno Goffredo Cerza arriva con un Cheeseburger e delle patatine e lei tira fuori "le voglie: "Te lo avevo chiesto doppio".

Nella clip la partecipazione di Jonathan Kashanian, Tommaso Zorzi e Michelle Hunziker. Dal 2016 a oggi, in effetti, le notizie su una possibile gravidanza si sono avvicendate con una certa regolarità. Proprio su questo gioco, Aurora Ramazzotti ha costruito un intero video fino alla rivelazione finale con la rottura della quarta parete: "Ma certo che sono incinta! Abbiamo costruito pure tutto questo set! Guarda che tette enormi, amore! Goditele".

L'annuncio

Il video è stato accompagnato da questa didascalia: "Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare 🙏🏼Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene. Ps. Nessun @kingcerz è stato maltrattato per la realizzazione del video 😇"

La storia della notizia della gravidanza

Prima di questo video, Aurora Ramazzotti è sempre stata molto riservata sul tema della gravidanza. La notizia di gossip è stata pubblicata per prima da "Chi". Il settimanale di Alfonso Signorini aveva fatto sapere dell'acquisto di un test di gravidanza in Sardegna: "Non si sa per chi è". Da qui è partito il tormentone che è passato per tanti aggiornamenti senza mai una conferma, ma soprattutto senza mai una smentita. La diffusione della notizia avrebbe fatto arrabbiare Aurora Ramazzotti, che avrebbe preferito aspettare i canonici tre mesi mentre Tommaso Zorzi, amico fidato di Aurora, aveva confermato gli indizi con una foto di lui col finto pancione e un commento di Aurora: "Questa foto potrebbe raccontare molte cose".