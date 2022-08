“Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti comprano un test di gravidanza”, ma non si sa per chi è Mamma e figlia sembrano aver riscoperto un legame simbiotico e dopo l’addio a Trussardi la conduttrice trascorre molto tempo con la figlia e il fidanzato Goffredo. D’altronde le voci su Aurora incinta si ricorrono già da tempo.

A cura di Giulia Turco

Il gossip infiamma ancora la vita privata di Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti. Mentre la giovane influencer è impegnata da anni in una relazione con Goffredo Cerza, la conduttrice è fresca di passione con il nuovo compagno chirurgo Giovanni Angiolini. Mamma e figlia, che hanno trascorso le vacanze in Sardegna proprio dove ha uno studio il medico, poco prima di tornare a casa a Milano sarebbero state viste in una farmacia, intente a comprare un misterioso test di gravidanza.

Il gossip su Aurora Ramazzotti incinta

A parlarne è il settimanale di Alfonso Signorini che nelle sue Chicche di Gossip ha lanciato un'indiscrezione particolarmente succosa. "Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza", scrive il magazine. "La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?". Il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti era stato già sollevato qualche mese fa sui social da Amedeo Venza e tanto era bastato a scatenare la curiosità dei fan che hanno reso virale la notizia soprattutto su TikTok. Con l'ironia che la caratterizza, a maggio Aurora aveva smentito i rumors con un video: "No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare". Nel frattempo sarà cambiato qualcosa?

Michelle Hunziker molto presente con Aurora e Goffredo

L’ipotesi più tangibile dunque sembra essere quella di una gravidanza per Aurora, vicinissima a mamma Michelle negli ultimi mesi. Complice probabilmente anche la separazione da Tomaso Trussardi, mamma e figlia sembrano aver riscoperto un legame quasi simbiotico. La conduttrice ha trascorso le vacanze in Sardegna insieme alla figlia e al fidanzato Goffredo, proprio a fare come si suol dire il terzo incomodo. Non è escluso che l’influencer abbia voluto la mamma vicina in un momento che potrebbe essere così importante della sua vita. Anche Michelle ultimamente è molto affettuosa nei suoi confronti. “My baby”, scrive a corredo di un tenero scatto mamma e figlia postato sui social. “La mia piccola….”.