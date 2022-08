Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si allenano insieme, uniti ancora dalla passione per il karate Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continuano a condividere la loro passione per il karate e si mostrano insieme in palestra durante un allenamento. Anche se non sono più una coppia, hanno mantenuto un bellissimo rapporto.

A cura di Elisabetta Murina

Anche se non sono più una coppia da tempo, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non hanno smesso di condividere le loro passioni. Dopo aver trascorso alcuni giorni di relax in Sardegna con il nuovo compagno Giovanni Angiolini, la conduttrice ha condiviso alcune foto che la ritraggono durante una lezione di karate insieme all'ex marito, padre di sua figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si allenano insieme

Nelle loro storie Instagram, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono mostrati nella stessa palestra alle prese con un allenamento di Karae Kyokushinkai, una disciplina che praticano entrambi da più di un anno e di cui sono molto appassionati. Nonostante tra loro l'amore sia arrivato da tempo al capolinea, l'amicizia che li unisce è ancora molto forte tanto da aver deciso di portare avanti questa passione insieme. Hanno infatti addirittura lo stesso insegnante e si supportano a vicenda.

Michelle Hunziker e l'amore con Giovanni Angiolini

Solo qualche giorno prima di mostrarsi in palestra insieme all'ex marito Eros Ramazzotti, la conduttrice si trovava in vacanza in Sardegna insieme al nuovo compagno Giovanni Angiolini. La loro storia procede a gonfie vele tanto che Michelle Hunziker ha deciso di presentarlo alla figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste (avute con l'ex compagno Tomaso Trussardi) e trascorrere insieme qualche giorno di relax.

La coppia era stata paparazzata prima dal settimanale Chi durante una gita in barca all'insegna della passione e del romanticismo, poi durante una serata in discoteca tra baci e abbracci. Insomma, una estate che segna l'inizio di una nuovo capitolo nella vita sentimentale della conduttrice, pur mantenendo sempre, ormai da diversi anni, un bel rapporto con l'ex marito Eros Ramazzotti, padre della sua prima figlia, oggi 25enne.