Michelle Hunziker starebbe provando a riavvicinarsi a Tomaso Trussardi: “Per lui non se ne parla” L’ultimo numero del settimanale Chi racconta nuovi aneddoti sulla famiglia Hunziker Ramazzotti che presto si allargherà vista la gravidanza di Aurora che ha riavvicinato i genitori: nessun ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros, lei starebbe pensando di nuovo all’ex marito Tomaso Trussardi.

A cura di Gaia Martino

Le vacanze per gli Hunziker Ramazzotti si è chiusa con la lieta notizia che presto la famiglia si allargherà. Aurora Ramazzotti stando a quanto svelato in anteprima dal settimanale Chi è incinta e a gennaio 2023 diventerà mamma per la prima volta. Lei ed il suo fidanzato Goffredo Cerza dopo cinque anni di relazione hanno deciso di costruire il loro futuro insieme. La novità ha fatto riavvicinare anche i futuri nonni, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che sono venuti a conoscenza della gravidanza mentre erano in vacanza insieme. Il magazine chiude ogni ipotesi di ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, impegnati in altri progetti di vita. Mentre il cantante è "single e pensa alla sua carriera", la conduttrice avrebbe tentato di riavvicinarsi al suo ex marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker ripensa all'ex marito Tomaso Trussardi

Dopo la storia passeggera con Giovanni Angiolini, conclusasi a fine agosto dopo appena cinque mesi dal suo inizio, Michelle Hunziker avrebbe tentato di fare un passo indietro provando a ricostruire un rapporto con il suo ex marito Tomaso Trussardi. Si legge sul settimanale Chi che "ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ma per il momento per Tomaso non se ne parla". Malgrado sia un papà presente con le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con la conduttrice, "la rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato". L'imprenditore non sarebbe pronto ad amare in questo momento, preferirebbe essere single nonostante sia un uomo molto corteggiato, "anche da colleghe di Michelle".

La conoscenza di Tommaso Trussardi e Ariadna Romero

Il magazine diretto da Alfonso Signorini racconta le vacanze di Trussardi, che, diviso tra viaggi di lavoro e weekend a Capri, avrebbe fatto una "bella conoscenza" con Ariadna Romero, la modella e showgirl, ex di Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto anche un figlio. Ma il cuore dell'imprenditore "è libero e non è pronto ad amare in questo momento".