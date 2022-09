Vittorio Feltri fa il tifo per Tomaso Trussardi: “Michelle, un altro come lui non lo trovi” Vittorio Feltri, storico amico di casa Trussardi, in un editoriale per Novella 2000 benedice il ritorno di fiamma: “Michelle aveva scambiato un fustino sotto marca con quello buono”.

Le voci aumentano. Nonostante lui sia stato fotografato in compagnia di un'altra donna appena una settimana fa, ma la voce corre. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi starebbero valutando l'idea di ritornare insieme. E su questa idea c'è addirittura Novella 2000 che scomoda il più scomodo dei direttori, Vittorio Feltri, storico amico di casa Trussardi, che in un editoriale tuona: "Michelle, un altro Tomaso non lo trovi".

Le parole di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri parte da un assunto fondamentale per il suo ‘accorato' appello: la legge. Per la legge, infatti, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono ancora sposati. E sulla base di questo, Feltri spiega:

Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. […] Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è figo, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente.

L'appello a Michelle Hunziker

E allora Vittorio Feltri, fatta la premessa, arringa e dibatte: "Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino". Il solito missile terra-aria – anzi: terra-terra – di Vittorio Feltri.

Leggi anche La prima estate di Michelle Hunziker senza Trussardi, in vacanza con Aurora e Goffredo