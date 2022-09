Chi è Ruzwana Bashir, l’imprenditrice paparazzata con Tomaso Trussardi sullo yacht Tomaso Trussardi è stata paparazzato per la prima volta insieme a un’altra donna dopo la separazione da Michelle Hunziker. Si tratta dell’inglese Ruzwana Bashir, imprenditrice e ceo di una società di viaggi, Peek Compay.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto a destra dal settimanale Diva e Donna)

Dopo la separazione da Michelle Hunziker, nella vita di Tomaso Trussardi sembra esserci un'altra donna. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l'imprenditore in compagnia di Ruzwana Bashir, 39 anni, imprenditrice inglese, selezionata nel 2012 nell'elenco Forbes Under 30 sulla tecnologia.

Chi è Ruzwana Bashir, la manager fotografata insieme a Tomaso Trussardi

Ruzwana Bashir è nata a Skipton ed è un'imprenditrice. Ha fondato Peek, una compagnia di viaggia che ha sede a San Francisco. Una donna d'affari con una brillante carriera, che nel 2012 è anche stata selezionata dalla nota rivista Forbes nell'elleno delle Under 30 nell'ambito della tecnologia. Non solo: prima di creare una propria società, ha lavorato presso il Blackstone Group e anche presso la prestigiosa banca Goldman Sach a Londra. Ha anche scelto di raccontare, in un articolo pubblicato sul The Guardian, una pagina difficile della sua vita privata, raccontando di essere stata vittima di abusi.

Le foto di Tomaso Trussardi insieme a Ruzwana Bashir

(Foto dal settimanale Diva e Donna)

É stato il settimanale Diva e Donna a mostrare per la prima volta Tomaso Trussardi in compagnia di una donna dopo l'annuncio della separazione da Michelle Hunziker. I due sono stati paparazzati insieme a bordo di uno yacht, al largo delle acque della Costiera Amalfitana. Nessun atteggiamento inequivocabile, come baci o abbracci, ma una conversazione informale che lascia intendere che tra loro ci sia una certa complicità. Per il momento sembrerebbe ancora presto parlare di nuova fiamma per l'imprenditore, ma dagli scatti sembra che si sia lasciato alle spalle la fine della storia con Michelle Hunziker, contrariamente a quanto si vociferava negli ultimi tempi.