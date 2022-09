Tomaso Trussardi fotografato insieme a un’altra donna, Michelle Hunziker è ormai un pensiero lontano L’imprenditore non sembra avere alcuna intenzione di ricucire il rapporto con Michelle Hunziker, anzi. Le foto di Diva e Donna lo incastrano a bordo di uno yacht in dolce compagnia. Con lui c’è Ruzwana Bashir, affascinante imprenditrice inglese di 39 anni, considerata tra le più influenti al mondo.

Altro che riavvicinamento, Tomaso Trussardi avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la separazione da Michelle Hunziker e non avrebbe alcuna intenzione di guardarsi indietro. Dopo una lunga estate sotto silenzio, ecco che a settembre inoltrato spuntano le prime foto dell’imprenditore con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Cho è Ruzwana Bashir, che ha catturato l’attenzione di Trussardi

Diva e Donna ha pubblicato una serie di scatti che mostrano Tommaso Trussardi in dolce compagnia a bordo di uno yacht. Al largo delle acque della Costiera Amalfitana l’imprenditore si gode una conversazione informale con una splendida donna. Si tratta di Ruzwana Bashir, imprenditrice inglese di 39 anni. Non il segnale di un nuovo amore, o almeno non ancora, ma bisogna ammettere che Trussardi e la britannica si lasciano andare ad una serie di sguardi complici, comodamente sdraiati in una situazione tutt’altro che informale e sembrano avere parecchio da raccontarsi.

D’altronde Ruzwana Bashir è una donna che deve avere sicuramente di che raccontare. Nata a Skipton nel Regno Unito 39 anni anni fa, è considerata una delle giovani più influenti al mondo. È fondatrice e ceo di Peek, una società di viaggi che ha sede a San Francisco, in California. Già nel 2014 Forbes l’aveva inserita nell’elenco delle 100 personalità più creative di Fast Company.

Il desiderio di Michelle di tornare insieme

Stando al gossip, da quando ha scoperto la gravidanza della figlia Aurora, Michelle Hunziker starebbe covando un gran desiderio di tornare ad avere una famiglia unita. Secondo il settimanale Chi ci sarebbe stato persino “un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”. Insomma, l’imprenditore preferirebbe dolci nuove compagnie ad uno sguardo rivolto al passato: “La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato”.