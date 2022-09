“Michelle Hunziker con la fede al dito”, la gravidanza di Aurora fa tornare voglia di famiglia La conduttrice si è mostrata sui social indossando all’anulare sinistro quella sembrerebbe la fede di matrimonio con Tomaso Trussardi. Dopo la fine del flirt con il chirurgo, la notizia della gravidanza della figlia Aurora potrebbe aver fatto nascere in lei un rinnovato desiderio di famiglia unita.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker sembra essere tornata ad indossare la fede all'anulare sinistro. La conduttrice è apparsa nelle ultime Instagram Stories mostrando chiaramente l'anello al dito e destabilizzando il gossip che aveva ormai digerito la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Negli ultimi tempi Hunziker ha deciso di chiudere il suo flirt estivo con il chirurgo Giovanni Angiolini e, dopo la notizia bomba che presto diventerà nonna, sembra che la conduttrice stia tornando a sognare una famiglia unita.

Il mistero della fede al dito e l'ipotesi ritorno di fiamma con Trussardi

Sarebbe davvero un colpo al cuore ora dover ripensare a Michelle e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, ma d'altronde i due non si sono mai del tutto allontanati dal momento che condividono le due figlie Sole e Celeste. L'anello che Michelle porta al dito sembra essere proprio la fede nunziale di oro bianco che aveva condiviso con l'imprenditore. Questi mesi di lontananza potrebbero esserle serviti per ricentrare le sue priorità e non è escluso che la notizia della gravidanza di Aurora non l'abbia spinta a volersi riavvicinare ai suoi affetti più cari. Lo stesso Tomaso, oltretutto, non ha mai smesso di frequentare Goffredo Cerza il fidanzato di Aurora, al quale era molto legato.

La gravidanza di Aurora avrebbe ridato serenità alla famiglia

Il rumor sul riavvicinamento di Michelle e Tomaso non stona con il quadro tracciato negli ultimi giorni dal settimanale Chi, che ha spiegato come la notizia della gravidanza di Aurora abbia riportato un clima di serenità e gioia in famiglia dopo mesi di malinconia dovuti alla separazione. Non a caso negli ultimi mesi la conduttrice si è riavvicinata all’ex marito Eros Ramazzotti, pensando al loro futuro da “nonni rock”. Entrambi, secondo il settimanale, si dicono al settimo cielo.