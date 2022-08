Aurora Ramazzotti presto mamma, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è incinta Aurora Ramazzotti presto mamma, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è incinta del compagno Goffredo Cerza: a dare l’esclusiva, il settimanale Chi.

In esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 31 agosto, una lieta notizia: Aurora Ramazzotti (25 anni) è incinta. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna, mentre stavano trascorrendo le loro vacanze in famiglia. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza (26 anni), di professione business analyst, aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno dei nonni rock e hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità.

"Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza", aveva scritto il settimanale di Alfonso Signorini agli inizi di Agosto, "La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?". Il gossip sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti era stato già molto commentato su TikTok, a tal punto da arrivare sullo schermo della stessa Aurora Ramazzotti, la quale, con l'ironia che la caratterizza, a maggio aveva smentito i rumors con un video: "No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare". Sembra però che a parte l'amore per il cibo anche quello per Goffredo Cerza sia stato incontrollabile.