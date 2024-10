video suggerito

Eros Ramazzotti dopo lo sfogo della sua ex Dalila Gelsomino: "La rabbia prolungata danneggia il fegato" A poche ore dal messaggio di Dalila Gelsomino sulla rottura con Eros Ramazzotti, anche il cantante è intervenuto via social senza mai citarla direttamente.

Dopo le indiscrezioni sulla rottura, è stata Dalila Gelsomino a fare chiarezza sulla situazione sentimentale con Eros Ramazzotti. Con un lungo post aveva spiegato di non essere più felice con il cantante: "La mia dignità come donna non è stata protetta". A poche ore da quel messaggio, anche Eros Ramazzotti è intervenuto via social senza mai citarla direttamente.

Il messaggio di Eros Ramazzotti sui social

Il lungo messaggio condiviso da Eros Ramazzotti sui social sembra essere una risposta alle parole della sue ex fidanzata Dalila Gelsomino. "La rabbia prolungata danneggia il fegato. Paura e incertezza gelano i reni. Lo shock emozionale colpisce il cuore. Stress e ansia incidono su colon e intestino. La tristezza intasa le vie respiratorie e indebolisce i polmoni. Preoccupazioni ricorrenti danneggiano milza, pancreas e stomaco" ha scritto il cantante tra le sue storie Instagram. In conclusione: "Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa".

Dalila Gelsomino sulla rottura con Eros Ramazzotti: "Non eravamo più felici insieme"

Dalila Gelsomino via social aveva spiegato di non essere più felice al fianco di Eros Ramazzotti: "Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. A volte si vince, altre volte si impara". Nel lungo messaggio aveva chiarito di non voler rilasciare ulteriori interviste o dichiarazioni sulla vicenda: "Queste parole sono frutto di mesi e mesi di enorme fatica e sono le uniche cose che dirò pubblicamente. Chiedo a tutti coloro che stanno provando già da tempo o proveranno a contattarmi di mettersi l'anima in pace. Da me non otterrete niente". Infine aveva sottolineato il legame con il cantante: "Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre".