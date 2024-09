Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati: “Crisi mai superata, decisione presa insieme”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati. Dopo le voci di crisi sempre più insistenti degli ultimi mesi, il settimanale Di Più Tv fa sapere che la storia del cantante è arrivata al capolinea. "Non sono riusciti a superare la crisi che li ha travolti", si legge riguardo le possibili motivazioni. I due erano una coppia da due anni e in più occasioni si erano mostrati insieme sui social, rendendo i fan partecipi del loro amore, senza mai nascondersi.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, i presunti motivi della rottura

Secondo il settimanale, Ramazzotti e Gelsomino non si frequentano più già da un mese. La loro storia, quindi, sarebbe arrivata al capolinea tempo fa, nonostante i tentativi dei diretti interessati di non rendere pubblica la notizia. Tra le motivazioni della rottura una crisi mai del tutto superata: "Non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera, e dopo avere provato a portare avanti, tra alti e bassi, la loro relazione, hanno deciso di comune accordo di dirsi addio".

"Eros è concentrato sui figli e sul lavoro"

Le voci di rottura tra la coppia circolavano già da tempo, nonostante il tentativo di metterle a tacere con una storia pubblicata su Instagram insieme. Fonti vicine alla coppia avevano raccontato che da tempo non si frequentavano più e che, mentre lei si trovava a Milano, di lui non c'era alcuna traccia. Al momento ancora nessun commento pubblico, ma il settimanale Di Più racconta che il cantante è concentrato sui figli (Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio), vedendoli appena possibile, e al lavoro: "Ora sta scrivendo nuove canzoni a due anni dall’ultimo album. Insomma, sta cercando in tutti i modi di non pensare a questa delusione, del resto in questo amore ci credeva tantissimo".