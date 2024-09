Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sempre più lontani: “Si sono lasciati definitivamente”

video suggerito

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sarebbero lasciati. Le voci di una crisi di coppia aleggiano ormai da tempo e già una volta i due avevano smentito con una foto (sopra) pubblicata su Instagram in una stories. Eppure sono settimane che i due non si fanno più vedere insieme e fonti vicine alla coppia assicurano che la relazione è già terminata da molto tempo.

Le voci del gossip

Da tempo queste voci che circolano sulla possibile crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino campeggiano sui giornali di gossip. Nonostante inizialmente la coppia abbia cercato di smentire queste indiscrezioni, pare che la situazione sia peggiorata, portando a una definitiva separazione. Ma da dove arrivano queste voci? Stando a quanto raccolto da Deianira Marzano, attraverso numerose segnalazioni, i due si sarebbero lasciati circa un mese fa. "Sembra che Eros e Dalila si siano separati", ha rivelato una fonte. "Lei vive all'estero, ma è tornata a Milano da qualche giorno e non sono insieme". In questo momento, lui si troverebbe in Turchia, in una località di mare. "

"Si sono lasciati definitivamente"

Un’altra fonte ha confermato la rottura: “È da più di un mese che si sono lasciati definitivamente, comunque lui è in Turchia, ha fatto una storia su Instagram”. Ad aggiungere altro pepe a questa storia, il fatto che Eros Ramazzotti sia stato pizzicato insieme a Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e attrice, durante un concerto dei Coldplay. Sebbene alcuni abbiano parlato di semplice amicizia, altri hanno notato una certa complicità tra i due, lasciando spazio a speculazioni sulla natura del loro rapporto, che resta ancora avvolto nel mistero.

L'unica certezza di Eros: Aurora e Michelle Hunziker

Data la situazione, l'unica certezza di Eros Ramazzotti resta la sua famiglia. Le foto della vacanza insieme, vent'anni dopo la separazione, hanno fatto il giro del gossip. Hanno passato l'estate insieme in Alta Badia, in compagnia del nipotino e dei loro rispettivi figli. Un amore grande, nonostante tutto.