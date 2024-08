video suggerito

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati, lei: “Stavamo costruendo tanto, non voglio crederci” Con una Ig story, Greta Rossetti ha annunciato la fine della storia con Sergio D’Ottavi, conosciuto al Grande Fratello. L’ex gieffina non ha svelato i motivi della rottura, ma pochi giorni fa gli lanciò una frecciatina parlando di una persona che preferiva “andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Greta Rossetti con una storia su Instagram annuncia la rottura con Sergio D'Ottavi. Per la coppia nata nella casa del Grande Fratello nella passata edizione, si tratta della seconda separazione essendosi già lasciati lo scorso giugno. Dopo la pace, a distanza di due mesi, la nuova incomprensione che avrebbe deciso la fine della loro storia. L'ex gieffina ed ex tentatrice di Temptation Island non ha svelato i motivi per i quali si lasciano ma pochi giorni fa un suo sfogo tra le stories fece mormorare i fan della coppia: "Quando capisci che è finita? Quando l'altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c'è più spazio per te".

Le parole di Greta Rossetti

"Mi ritrovo nuovamente qui, a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente". Così Greta Rossetti ha iniziato il suo lungo messaggio social nel quale ha annunciato la fine della sua storia con Sergio D'Ottavi. "Ho imparato con il tempo, però, che le cose cambiano in fretta e a volte non puoi fare altro che accettarle. Leggo tante insinuazioni, insulti, tanta, troppa voglia di dirmi come devo vivere e cosa devo fare. Addirittura vi permettete di dirmi che dovevo andare a Bali (quando non sapete minimamente i problemi personali gravi che avevo), questo mi fa capire che la situazione vi sta sfuggendo di mano" ha continuato. L'ex gieffina sperava che le cose sarebbero andate diversamente: "Io non vi nego che il comunicato ve lo sto pubblicando ora a distanza di giorni perché fino all'ultimo, forse fino ad ora, ho sperato che non fosse così. Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati, e non credete a tutto quello che leggete. Ovviamente ringrazio tutte le persone che ci hanno creduto e sostenuto". Poi ha concluso:

Non siamo stati la coppia perfetta che si esponeva tanto, soprattutto nell'ultimo periodo per scelta di entrambi, stavamo costruendo tanto, per questo ancora non ci credo, ma vi assicuro che c'è stato quel legame che avete visto.