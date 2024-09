Greta Rossetti sbotta contro un hater: “Come fate a scrivere certe schifezze? Che paura”

video suggerito

In un video condiviso sulle sue storie Instagram, Greta Rossetti risponde al commento di un utente. L'influencer si è detta sconcertata dal messaggio che ha letto: "Sono allibita da questo mondo. Che paura". Tanti i follower che le hanno mostrato supporto.

Greta Rossetti risponde a un hater: "Come fa la gente a pensare una cosa del genere?"

"Bella è bella ma Dio non voglia che finisca in un incidente e rimanga sfigurata – si legge in un commento ad un post di Greta Rossetti – La seguireste ancora?". L'influencer si chiede come sia possibile scrivere "certe schifezze" e condivide lo screenshot dello scambio avvenuto tra i commenti nelle sue storie Instagram: "Devo per forza pubblicarvi questo commento perché non mi capacito di certe persone, di come facciano anche solo a pensare una roba del genere. Mi è venuta anche solo l'ansia a leggerlo, figurati a scriverlo. Io sono allibita da questo mondo. Che paura".

I messaggi in supporto a Greta Rossetti: "Non vi vergognate ad augurarle la morte?"

In tanti hanno difeso l'influencer: "Non vi vergognate ad augurarle la morte?"; "Ma perché non fate vivere questa ragazza in santa pace?". Non è la prima volta che Greta Rossetti viene attaccata sui social. In seguito alla separazione da Sergio D'Ottavi – e alla versione dei fatti fornita da lui – era stata fortemente criticata, tanto da spingerla a fare chiarezza sulla vicenda. "Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle" scriveva sul suo profilo personale. E ancora: "Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare operò pensate anche che di fronte a quei commenti c'è una persona che li legge. A me ormai non tocca più, ci sono abituate ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso".