Carolyn Smith attaccata perché parla della malattia sui social: “Augurarmi ‘buon cancro’ è meschino”

Carolyn Smith sta affrontando un tumore al seno da quasi dieci anni. L'insegnante di ballo ha sempre raccontato parte del percorso con la sua malattia sui social, pubblicando post o video in cui condivide piccoli spaccati della suo quotidianità. Di recente, però, è intervenuta sul suo profilo Instagram per difendersi da chi la critica per questa scelta, chiarendo di non riuscire a ignorare una "situazione spiacevole, sgradevole e cattiva per come una signora si è permessa a scrivere sotto il mio post riguarda la mia situazione oncologica".

Carolyn Smith: "Leggo il commento della signora per farle fare una figura di mer*a"

Carolyn Smith inizia il video spiegando di aver approfittato delle vacanze per prendersi del tempo per sé e per liberare la mente. Una volta rientrata a casa, ha scelto di fare lo stesso con la sua abitazione e con i suoi social. L'insegnante di ballo, infatti, ha deciso di rispondere personalmente ad un commento che l'ha turbata e irritata molto. "Qualche settimana fa ho pubblicato un video in cui raccontavo della chemioterapia e la mia amica Barbara mi ha detto di leggere nei commenti – spiega Smith – Per fortuna è toccato a me vedere una cosa del genere, io ho le spalle larghe e sono molto positiva. Non ho bloccato l'utente e ho fatto uno screen per farle fare una figura di mer*a". Carolyn legge quindi il messaggio: "Penso che dovresti ritirarti e non stare sui social e parlare sempre del tuo cancro. Non sei l'unica. Buona vita"

"Augurarmi buon cancro è meschino"

Carolyn Smith spiega che a quel commento ha risposto la sua amica, che aveva invitato l'utente a smettere di seguire l'insegnante di ballo. A questo, l'hater ha replicato: "Non me ne fot*e un ca**o… è la signora che s'impone, dovrebbe ritirarsi in silenzio come milioni di ammalati oncologici…. Buon cancro". È stato proprio l'ultima parte del messaggio a scatenare la rabbia di Carolyn Smith: "Trovo allucinante che una signora di una certa età possa rispondere in questa maniera. Tanti mi hanno detto di lasciare stare, ma io non ce la faccio". E ancora:

Lo so che non sono l'unica ma sto cercando di aiutare anche le persone più fragili. Io non mi vanto di questa situazione oncologica. Alla fine mi ha detto "buon cancro". Signora ma si può dire "Buon cancro?" Io lo trovo meschino. Ho le mie debolezze ma non in queste occasioni. Alle persone che stanno dietro alla tastiera chiedo di mettere in moto il cervello e di non scrivere stron*te e puttana*e. Mi dispiace per il linguaggio che sto usando. Io continuerò a stare sui social con la coscienza pulita. Ora torno a casa a pulire.