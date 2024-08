video suggerito

Andrea Delogu risponde a una sua hater: “Mi spiace per la sua rabbia ma io non c’entro” Andrea Delogu ha condiviso un lungo messaggio per rispondere alla sua hater. La conduttrice ha pubblicato sulle sue storie uno screenshot contenente parte degli insulti che riceve quotidianamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

98 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Delogu ha preso ad esempio i commenti di odio di una sua follower per rispondere a tutti gli hater. "‘C'è questo schermo che fa in modo che molti pensino che possano scrivere tutto senza rendersi conto che in realtà è vita vera, che i social siamo noi" scrive la conduttrice sulle sue storie Instagram, un lungo messaggio preceduto dalla lista di insulti che riceve quasi quotidianamente.

Andrea Delogu risponde alla sua hater: "Mi spiace che hai dentro tutta questa rabbia ma io non c'entro"

"Volgare", "Spocchiosa", "Antipatica", "Ma come è che ti si ingrossa il nasone da un po'?" Sono solo alcuni degli insulti che Andrea Delogu riceve quotidianamente e che ha deciso di condividere con uno screenshot sulle sue storie Instagram lasciando il nome e il cognome dell'utente che li ha scritti. Nella story successiva la conduttrice spiega il perché della sua decisione: "Ne ho altri centinaia di questi messaggi, ho preso ad esempio un solo profilo, ma ce ne sono tanti altri che ogni giorno han bisogno di sfogarsi e scrivere sui social di persone che non conoscono". Delogu, poi, fa un riferimento specifico all'autrice degli insulti che ha ricondiviso:

Angela l'ho memorizzata perché dopo mesi di commenti di questo tenore era sparita e mi sono chiesta se stesse bene. L'ho cercata sui suoi profili vedendo che ha una bellissima figlia, una famiglia, una casa, una vita Una persona "normale" con cui potrei prendere un caffè nello stesso bar, passarci lo zucchero e salutarci come si fa con gli sconosciuti gentili, perché così accadrebbe.

"I social siamo noi, se siamo brutte persone qui lo siamo anche nella realtà"

Il messaggio di Delogu si conclude con una riflessione del comportamento degli utenti sui social, giudicandolo inscindibile da quello che viene adottato anche nella vita reale. "C'è questo schermo che fa i modo che molti pensino che possono scrivere tutto senza rendersi conto che in realtà è vita vera, i social siamo noi – chiarisce la conduttrice – se siamo brutte persone qui lo siamo anche nella realtà, non c'è via di scampo. Solo che qui molti si tolgono la maschera. E sbagliano". Infine, l'ultimo pensiero rivolto all'hater:

Signora Angela, a me spiace che dentro abbia tutta questa rabbia e dolore, ma mi creda, io non c'entro, non sono responsabile della sua infelicità e se voleva che la notassi l'ho accontentata perché capisco che per lei è davvero importante.