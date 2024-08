video suggerito

Anita Olivieri: "Stufa di passare per approfittatrice sociale. Non ammetto critiche da chi non mi conosce" Anita Olivieri si è scagliata contro chi, in questi mesi, l'ha criticata senza sapere nulla della sua vita e della sua persona. L'ex gieffina ha dichiarato di aver dovuto subire delle ripercussioni anche psicologiche per i continui attacchi immotivati.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante il Grande Fratello si sia ormai concluso da diversi mesi, gli ex gieffini continuano ad avere orde di fan che seguono le loro gesta, ma questo comporta anche il doversi confrontare con commenti, anche poco gradevoli. Ed è così che Anita Olivieri, dopo l'ultima segnalazione nella quale si ipotizzava una nuova fiamma, da alcuni definito "un riccone", non ha esitato a dire la sua, scagliandosi contro chi giudica senza sapere nulla di lei.

Lo sfogo di Anita Olivieri

Finita la storia con Alessio Falsone, dopo averla avvistata in compagnia di tale Nicolò Conti, flirt che la ex gieffina non ha né smentito, né confermato, non sono mancate considerazioni in merito alla possibile frequentazione tra i due, unite al fatto che, a quanto pare, il ragazzo in questione sia benestante. Proprio questi ultimi commenti, hanno poi scatenato l'ira della 26enne che ha scritto in una story:

Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da nessuno. E questo, visto che avete le vostre fonti (quando ve pare) chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuto stare con un calciatore o un cantante. Essere sposata con un “riccone” come lo chiamate voi, perché la lista è lunga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andrete a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutto insieme e chiudere con un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa e io accetterò e imparerò da voi.

E ancora, si è scagliata contro coloro che senza conoscerla hanno avanzato commenti e considerazioni sulla sua persona, basandosi su quanto visto durante il reality di Canale 5:

Fino ad allora, non ammetterò nessun tipo di critica da chi non sa nulla della mia vita e del mio passato. Pensate di conoscermi ma avete visto cose da un filtro, scelte da terze persone. Non avete il diritto su niente della mia vita, che questo sia chiaro ora e per sempre. Smettete di seguirmi in massa, non mi interessa. Io non campo di follower, perché grazie a Dio ho basato la mia vita su altro e continuo a farlo.Tra un mese dovrò tornare in azienda? E sarò felice di farlo. Sicuramente il QI sarà più alto di quello che sto riscontrando su questo social malato. Vi fate prendere in giro dal 90% delle persone che seguite. Che architettano tutto al fine di fregarvi e campare davvero sulle vostre visualizzazioni. Pensate di essere furbi quando siete solo un mezzo.

Il lungo sfogo si conclude con un'ammissione da parte della ex gieffina, che ha raccontato di aver affrontato mesi difficilissimi: "Non meritavo nulla di tutto quello che mi è stato detto, ho avuto delle ripercussioni psicologiche e fisiche gravi. Sono stata malissimo" scrive, per poi scagliarsi contro chi non si crea alcuno scrupolo nel parlare degli altri e conclude:

Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari. Per il resto io sono felice. Conta solo questo per me e per chi mi sta intorno.