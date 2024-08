video suggerito

Perla Vatiero stacca dai social dopo la rottura con Mirko Brunetti: "Quest'odio mi fa male, spero capiate" Perla Vatiero pubblica su Instagram un lungo sfogo rivolto a chi, nei giorni dopo la notizia della rottura con Mirko Brunetti, ha elaborato ipotesi sulla fine della loro storia. Stanca della cattiveria riscontrata, ha deciso di prendersi un periodo lontano dai social.

A cura di Ilaria Costabile

Sono ore difficili per Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che dopo aver ritrovato l'amore nella casa del Grande Fratello, a distanza di qualche mese, hanno deciso nuovamente di mettere fine alla loro storia. Piuttosto inaspettata, la decisione ha lasciato di stucco i fan dei Perletti (il fandom della coppia ndr.), tanto che in questi giorni non sono mancate ricostruzioni, ipotesi sulle possibili ragioni di questo allontanamento, ed è per questo motivo che la vincitrice del reality di Canale 5 ha deciso di esporsi, in prima persona, dichiarando la volontà di allontanarsi dai social per un po'.

Lo sfogo di Perla Vatiero

La necessità di intervenire per mettere a tacere voci inesatte sul suo conto, era diventata impellente per Perla Vatiero che, infatti, ha pubblicato una story su Instagram nella quale non si è risparmiata nell'esternare i suoi sentimenti, rivolgendosi anche a chi non ha rispettato questo momento così delicato. La ex gieffina scrive:

Sono davvero rattristata per tutta la cattiveria che sto vedendo in giro..non pensavo si scatenasse tutto questo odio. Avevo chiesto un po’ di rispetto, è un periodo particolare e difficile ma purtroppo non tutti riescono a comprendere, preferiscono giudicare e mi dispiace tanto. Ripeto per l’ennesima volta che questa scelta è stata presa di comune accordo. Non c’entrano terze persone. Ho sempre ragionato con la mia testa, in tutto quello che ho fatto. Voi state facendo supposizioni assurde (lavorative, familiari) non conoscendo i reali problemi di coppia. Che abbiamo deciso di tenere privati. Sfido chiunque a superare tutto quello che è successo a noi. Abbiamo bisogno di Tempo.

La scelta di allontanarsi dai social

La 28enne continua toccando un altro punto a lei particolarmente caro: la sua famiglia. Difende, quindi, sua sorella Loana e coloro che l'hanno attaccata in questi giorni:

La cosa che mi fa più male è che addirittura è stata accusata mia sorella, la persona che mi è stata accanto in qualsiasi momento, che non ha mai influenzato le mie scelte anzi ha lasciato che sbagliassi e crescessi. E che è davvero estranea a tutta questa situazione tiene a Mirko quanto me e anche lei sperava in un finale diverso da questo. Non ho bisogno di dirvi che sto male, che sto facendo anche terapia da un mese e mezzo. Tutta questa situazione mi sta creando tanta ansia, vedere anche le persone che mi stanno accanto, stare male per me…non c’è colpevole, chi sta soffrendo fi più o chi meno…stiamo male entrambi.

Perla continua spiegando che, per qualche tempo, sarà meno assidua la sua presenza sui social: "Ora mi è stato consigliato di andare un po’ via, staccare da tutto, anche dai social e così farò". Il messaggio si conclude con un saluto rivolto a chi, invece, le è sempre stato accanto:

Spero capiate che sono sempre io Perla, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolato, ho sempre i miei valori, grazie a chi nonostante tutto è sempre qui. A presto.