Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati: "Interrompiamo il nostro cammino insieme" Perla Vatiero e Mirko Brunetti rompono il silenzio sulla presunta crisi. Sui loro profili Instagram hanno condiviso lunghi messaggi in cui chiariscono la situazione tra loro.

Le voci sulla crisi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ultimamente si erano fatte più insistenti. La prima a rompere il silenzio è stata Perla, che ha chiarito la situazione tra loro attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram: "Interrompiamo il nostro cammino insieme". Sulle motivazioni della separazione, chiarisce: "Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento". Anche Mirko, poco dopo, ha lasciato un messaggio sui social: "In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco".

Perla Vatiero su Mirko Brunetti: "Nessuno odia nessuno"

Perla Vatiero chiarisce che nonostante il sentimento tra loro sia stato sempre puro e leale, i due hanno dovuto prendere decisione difficile:

Oggi per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada… Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia…

La ragazza ammette come tra loro c'è stato e continuerà ad esserci un legame forte:

Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto ma non è stato così…

La scelta di Perla Vatiero non è stata influenzata né dalla famiglia, né dalle amicizie, né dalle sue conoscenze, ma è stata presa "dopo tanta riflessione e soprattutto condivisa da entrambi.. Nessuno odia nessuno, anzi, la porta di casa mia per Mirko sarà sempre aperta e questo lui lo sa…".

"È da circa un anno che sono sotto pressione"

Perla non nasconde come quello che sta affrontando sia un brutto periodo della sua vita: "Ho cercato di metabolizzare tutti questi mesi, ma forse è ancora presto… perché è da circa un anno che sono sotto pressione (scelta ovviamente presa da me, e me ne assumo le conseguenze)". Sulle motivazioni di questa decisione, rivela:

È stato un bellissimo percorso che come dico sempre abbiamo fatto insieme perché senza di voi forse avrei smesso di crederci… però sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento.

Mirko Brunetti: "Abbiamo cercato di ripartire da zero"

Nel lungo messaggio lasciato da Mirko Brunetti sulle storie Instagram, chiede del tempo per metabolizzare la situazione. A proposito della relazione con Perla, scrive:

La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno, ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco.