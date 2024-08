video suggerito

Chi è Nicolò Conti, il nuovo fidanzato di Anita Olivieri dopo Alessio Falsone Dopo la fine della relazione con Alessio Falsone, Anita Olivieri ha ritrovato l’amore con Nicolò Conti. I due aveva ufficializzato la loro storia con una foto di coppia e a corredo dell’immagine il commento di Anita: “RIP vita privata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la fine della relazione con Alessio Falsone, sembra che Anita Olivieri abbia ritrovato l'amore. L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una foto insieme a Nicolò Conti, ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo, ufficializzando quella che sembra essere la sua nuova relazione.

Chi è Nicolò Conti, il fidanzato di Anita Olivieri

Nicolò Conti, su Instagram come @continicolo_ conta più di 9mila follower. Tra i commenti a uno degli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo, in cui posa sorridente davanti a una distesa d'acqua, spunta quello del calciatore Keita Baldé Diao che scrive: "Mio fratello". Non ci sono informazioni sull'età o sull'occupazione del ragazzo che ha rubato il cuore di Anita Olivieri, accusata da numerosi utenti di averlo avvicinato perché "ricco e benestante", bollando lei come "un'arrampicatrice sociale". La 26enne aveva risposto alle critiche, chiarendo di essere "stufa di passare per un'approfittatrice sociale":

Se avessi voluto, sarei potuto stare con un calciatore o un cantante. Essere sposata con un "riccone" come lo chiamate voi, perché la lista è lunga. Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andrete a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutto insieme e chiudere con un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa e io accetterò e imparerò da voi.

La conferma della storia su Instagram da parte di Anita

Prima che ufficializzasse la suo nuova relazione, erano iniziate a circolare indiscrezioni sulla vita sentimentale di Anita Olivieri. L'ex concorrente del Grande Fratello aveva accennato ai motivi dietro la fine della storia con Alessio Falsone:

Leggi anche Anita Olivieri ufficializza la sua nuova relazione, le foto della vacanza con Nicolò Conti

Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l'idea che la vita fosse cambiata… Fuori è stato tutto bellissimo, poi ho notato differenze nei nostri stili di vita. Ci sono delle cose per me imprescindibili e lui ha capito che non c'era margine.

Poco dopo, sui social era apparse alcune foto insieme ad un ragazzo nelle sue storie Instagram. A corredo delle immagini in cui compariva al fianco di Nicolò Conti, scriveva: "RIP vita privata". Sembra che i due abbiano trascorso insieme le vacanze estive e gli scatti insieme ritraggono i due stretti l'una all'altra in macchina, in barca o con il tramonto alle spalle.