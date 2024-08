video suggerito

“Stai perdendo i fan e scrocchi le vacanze ai fidanzati”: Anita Olivieri non ci sta e replica alle critiche Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di replicare alle critiche ricevute su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anita Olivieri replica alle critiche

Anita Olivieri si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei follower. L'ex concorrente del Grande Fratello ha confermato la relazione con il nuovo fidanzato Nicolò Conti, dopo la breve frequentazione con Alessio Falsone, conosciuto nel reality. Olivieri ha anche risposto alle critiche. In particolare, un utente ha rimarcato come il numero delle persone che la sostengono sia in drastico calo. Un altro ha insinuato che Anita sia solita farsi offrire le vacanze dal ragazzo che frequenta.

Anita Olivieri replica a chi sostiene che stia perdendo i fan

Anita Olivieri, sul suo profilo Instagram, ha replicato alle domande dei follower. Alcuni quesiti, tuttavia, sono stati decisamente poco lusinghieri. Un utente, ad esempio, le ha chiesto: "Come si sta ad aver perso praticamente tutti i fan?". La replica di Anita Olivieri non si è fatta attendere:

Non mi risulta, ma comunque la risposta è sempre ‘Da Dio'. Non erano fan evidentemente. Ad oggi ho perso persone affette da fanatismo di coppia, meglio così.

L'accusa di "scroccare" le vacanze al fidanzato di turno

Ma non è tutto. Un utente le ha lanciato una provocazione: "Insegnaci come scroccare due vacanze con due ragazzi diversi in una sola estate". Anche in questo caso, Anita Olivieri non si è tirata indietro. L'ex concorrente del Grande Fratello ha rimarcato come sia indipendente fin da quando era solo un'adolescente. Non è mai stata la sua ambizione quella di trovare un uomo ricco da cui lasciarsi mantenere:

Leggi anche Chi è Nicolò Conti, il nuovo fidanzato di Anita Olivieri dopo Alessio Falsone

Nella vita, se fossi stata sveglia, ora sarei sposata e ricca. Ma sai la cosa più bella dell'essere indipendente da tutta la vita? Che nessuno dei mie ex direbbe mai il contrario. Vi invito a sentirli. Tu puoi dire lo stesso? Purtroppo sto spendendo i miei soldi. Ma grazie per lo spunto.