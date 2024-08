video suggerito

Alessio Falsone fa chiarezza sul rapporto con Perla Vatiero: "Ci sentiamo su Instagram, ma sono single" Dopo la fine della storia d'amore dei Perletti, si sono rincorse voci secondo le quali Perla Vatiero e Alessio Falsone si erano riavvicinati dopo il particolare rapporto instaurato nella casa del Grande Fratello. In una diretta live su Instagram, l'ex concorrente ha replicato alle curiosità dei fan a tal riguardo.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'annuncio della rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i fan dei Perletti hanno tirato in ballo il nome di Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello che ha condiviso la casa di Cinecittà con entrambi. Nel corso della convivenza nel reality, il milanese aveva instaurato un rapporto particolare con la Vatiero, al punto che la giovane aveva messo in dubbio i suoi sentimenti per il fidanzato di lunga data. Ora che è single, molti fan hanno pensato ad un riavvicinamento tra i due: a replicare a tali curiosità è stato Alessio Falsone in una live su Instagram.

Le parole di Alessio Falsone sul rapporto con Perla Vatiero

Alessio Falsone questa sera ha registrato una diretta live, su Instagram, con un suo amico. L'ex concorrente del Grande Fratello ha risposto alle curiosità dei fan e tra queste, alcune riguardavano il suo rapporto con Perla Vatiero. Alla domanda "Ti senti con Perla?", ha replicato: "Ogni tanto ci commentiamo le storie (su Instagram, ndr). Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single". Prima di chiudere la parentesi sulla vincitrice dell'ultima edizione del reality, ha aggiunto: "Mi vedevi bene con Perla? E vabè, forse in un'altra vita".

La rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Dopo essersi lasciati a Temptation Island, aver voltato pagina con altri partner e aver ripreso a frequentarsi grazie all'incontro al Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno messo un punto alla loro storia d'amore. Con alcune IG stories pubblicate ad inizio agosto, l'ex gieffina ha spiegato di aver interrotto la relazione preferendo proseguire in solitaria il suo cammino. "Ci siamo presi del tempo, abbiamo aspettato, pensavamo di essere imbattibili e che il nostro amore ci avrebbe fatto superare tutto ma non è stato così" ha scritto. All'annuncio sono seguiti rumors su un presunto tradimento e su una eventuale partecipazione di Mirko Brunetti a Uomini e Donne, non confermati dai diretti interessati.