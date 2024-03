Perla Vatiero parla in codice di Alessio Falsone nella notte: “Le scarpe nuove sono interessanti” Perla Vatiero nella notte ha parlato con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti di ‘scarpe’: la concorrente avrebbe spiegato ai suoi inquilini di essere indecisa, “Quelle da prova sono interessanti, coinvolgenti. Stai male però se l’altro paio va via” ha dichiarato. I riferimenti sarebbero ad Alessio Falsone e Mirko Brunetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello, ieri notte, Perla Vatiero e Sergio D'Ottavi sono stati richiamati dagli autori. Erano nel letto insieme e chiacchieravano di scarpe, ma i loro discorsi racchiudevano messaggi ben più precisi, con ogni probabilità legati al rapporto che la concorrente, ex di Temptation Island, ha con Alessio Falsone: "Le scarpe di prova sono interessanti e coinvolgenti".

Il discorso in codice di Perla Vatiero

Perla Vatiero nel letto con Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, nella notte, ha parlato di scarpe, ‘di prova' e ‘vecchie', sostenendo che quelle di prova "sono interessanti e coinvolgenti" e quelle "che vuoi, vanno strette". Il discorso della concorrente ha attirato l'attenzione dei fan del programma ed anche degli autori. Queste le sue parole esatte:

Vedo che quelle (le scarpe, ndr) da prova sono interessanti, coinvolgenti. Però allo stesso tempo non ti interessa che quell'altro paio di scarpe che vuoi vanno strette? Stai male se l'altro paio di scarpe va via.

La Vatiero rivolgendosi al suo inquilino ha poi aggiunto: "Avete mangiato insieme, che vi siete detti?". "Niente. Non abbiamo parlato di scarpe, ma di calci. Non capisce niente, aspetta 20 giorni, vedi se le scarpe si allargano" ha risposto D'Ottavi che ha poi ribadito: "Aspetta che le scarpe si allarghino per non correre il rischio che siano strette".

Il riferimento, secondo i telespettatori, sarebbe a Mirko Brunetti e Alessio Falsone. La concorrente ex di Temptation Island ha fatto pace con il suo ex, ormai ex inquilino, ma negli ultimi giorni si è avvicinata particolarmente ad Alessio Falsone con il quale, ha chiarito, scorre solo un legame di amicizia. Qualcosa, però, non convincerebbe neanche Alfonso Signorini che in puntata ha commentato la vicenda: "Chi ama, non si comporta così". Stando a quanto successo nella notte, Perla Vatiero avrebbe dimostrato di essere indecisa sui suoi sentimenti.

Il richiamo dagli autori: "Basta parlare in codice"

I tre concorrenti che hanno parlato in codice nella notte sono stati beccati anche dagli autori che a bassa voce li hanno interrotti per chiedergli di smetterla: "Ragazzi, basta parlare in codice". "Basta Perla, vai a dormire" ha subito chiesto Sergio alla sua inquilina che dopo alcune risate si è alzata per andare nel suo letto.