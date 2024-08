video suggerito

Anita Olivieri ufficializza la sua nuova relazione, le foto della vacanza con Nicolò Conti L'ex concorrente del Grande Fratello Anita Olivieri ufficializza la storia con Nicolò Conti di cui si vociferava da alcune settimane. Tra le stories ha condiviso le foto della loro vacanza trascorsa insieme, poi il commento: "RIP vita privata".

A cura di Gaia Martino

Anita Olivieri ritrova l'amore e conferma le voci circolate nelle ultime settimane riguardanti la sua vita sentimentale. Dopo la rottura da Alessio Falsone da lei voluta, è tornata a far battere il suo cuore tra le braccia di Nicolò Conti: su Instagram, attraverso le stories, ha reso pubbliche alcune foto di coppia scattate durante la vacanza trascorsa insieme.

Anita Olivieri rende pubblica la sua nuova relazione

"RIP vita privata" ha scritto in una story di Instagram Anita Olivieri dopo aver reso pubbliche le foto insieme al nuovo fidanzato, Nicolò Conti. Hanno trascorso insieme le vacanze estive divertendosi a scattare selfie e fotografie in barca.

Nella casa del Grande Fratello la romana aveva intrapreso una relazione con Alessio Falsone, conosciuto grazie al reality, ma la loro storia ha avuto vita breve. "Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l'idea che la vita fosse cambiata… Fuori è stato tutto bellissimo, poi ho notato differenze nei nostri stili di vita. Ci sono delle cose per me imprescindibili e lui ha capito che non c'era margine" ha raccontato lei ai microfoni del programma Turchesando riguardo la loro separazione. Oggi ha ritrovato il sorriso con Nicolò Conti.

Chi è Nicolò Conti

Volto sconosciuto al mondo del piccolo schermo, su Nicolò Conti non si hanno molte informazioni. Su Instagram conta oltre 8mila followers e tra i commenti ai suoi post spuntano alcuni del calciatore ex di Lazio e Inter Keita Baldé che lo considera "mi hermano", tradotto dallo spagnolo "mio fratello".

Quando il suo nome fu accostato a Anita Olivieri fu definito "un riccone" da alcuni utenti social: le voci di gossip fecero storcere il naso all'ex gieffina che ruppe il silenzio con un lungo sfogo. "Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale, quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da nessuno. E questo, visto che avete le vostre fonti (quando ve pare) chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuto stare con un calciatore o un cantante. Essere sposata con un “riccone” come lo chiamate voi, perché la lista è lunga", le parole.