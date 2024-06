Anita Olivieri: “Ho lasciato io Alessio Falsone, troppe differenze nei nostri stili di vita”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Anita Olivieri è tornata a parlare della fine della storia con Alessio Falsone. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello e, recentemente, hanno annunciato la rottura con una storia su Instagram. Ospite del programma radiofonico Turchesando, la 26enne ha spiegato i motivi per cui hanno deciso di chiudere il loro rapporto.

I motivi della rottura con Alessio Falsone

Ai microfoni del programma di Turchese Baracchi, Anita ha spiegato che una volta finito il Grande Fratello ha notato alcune differenze nello stile di vita di Alessio che l'hanno spinta a prendere la decisione:

Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l'idea che la vita fosse cambiata… Fuori è stato tutto bellissimo, poi ho notato differenze nei nostri stili di vita. Ci sono delle cose per me imprescindibili e lui ha capito che non c'era margine.

L'ex gieffina ha spiegato che Falsone ha reagito "in modo razionale" e che ad oggi non vede la possibilità di un ritorno di fiamma. "C'erano delle cose che non condividevamo", ha poi precisato.

"Sono sempre stata chiara con Alessio e con il mio ex"

Nel corso della chiacchierata, Anita ha precisato che l'esperienza al GF le ha permesso di vivere emozioni e sentimenti in modo diverso da come avrebbe fatto nella vita reale, lontano dalle telecamere. "Nella Casa ti attacchi a quello che trovi ma io non rinnego niente, rifarei tutto perché ho sempre spiegato le miei posizioni, l'unico problema è che ero in tv", ha raccontato Olivieri. E, a tal proposito, ha aggiunto: "Fuori sono sempre stata chiara sia con Alessio che con l'altra persona, non voglio nominarla". Il riferimento è a Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita, che ha lasciato proprio per intraprendere una conoscenza con Alessio.