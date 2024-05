video suggerito

Alessio Falsone dopo la rottura con Anita Olivieri: “Mi volevano per un programma, ma ho in mente altro” Alessio Falsone, rivolgendosi ai fan sui social, smentisce le voci di chi ha ipotizzato lui potesse partecipare ad altri programmi tv e, inoltre, rassicura sul suo stato d’animo in merito alla rottura c on Anita Olivieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vita dopo il Grande Fratello, soprattutto per coloro che alla tv e alla notorietà non erano mai stati avvezzi, porta spesso delle conseguenze che hanno a che fare con il doversi interfacciare, spesso, con un pubblico assetato di notizie. Dopo la fine della storia con Anita Olivieri, sui social Alessio Falsone mette in chiaro alcune cose che riguardano tanto la sia vita privata, quanto il suo futuro, ma lontano dalla tv.

Alessio Falsone non farà programmi tv

Dalla sua auto, l'ex gieffino aggiorna i suoi fan con la solita verve che lo contraddistingue, parlando della chiusura della storia con Anita Olivieri, annunciata qualche giorno fa e poi chiarisce anche una questione relativa alla possibilità di partecipare ad un nuovo programma tv dopo il Grande Fratello. Falsone, infatti, fa intendere di aver ricevuto anche delle proposte, ma non ha mai avuto intenzione di portare avanti una carriera televisiva

Cari amici, bentornati su su questi canali per dire velocissimamente delle piccole cose. La prima è che stiamo bene, vi ringrazio per i messaggi, mi rendo conto del dispiacere generale, però ci vuole un po' di equilibrio, non prendetela peggio di come l'abbiamo presa noi, perché mi sembra eccessivo e soprattutto non ci ca**te il ca**o. Seconda cosa, giustamente c'è la gente che ci sguazza e dice ah te l'avevo detto, adesso Falsone va a Temptation Island, Uomini e Donne, non succederà ovviamente mai questa roba qua, non andrò mai a fare nessun tipo di programma di questo genere, non andrò più in televisione, perché voglio allenare, voglio fare dell'altro, qualcuno dice ma non ti hanno telefonato, no mi hanno pure telefonato, ma non lo farò perché proprio non lo voglio fare.

Infine, si lascia andare ad una ulteriore considerazione sulla modalità con cui è solito utilizzare i social, sottolineando: "Terza e ultima cosa ragazzi, uso i social in maniera ludica, quindi se non pubblico non è che ho fatto un frontale e sono morto, semplicemente avrò altro da fare o nulla da dire. Vi abbraccio, vi saluto e vi auguro una buona serata".

La fine della storia con Anita Olivieri

È stata la ex gieffina a rendere nota la notizia della fine della sua storia con Alessio Falsone, con una storia su Instagram Anita Olivieri ha spiegato: "Sono qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini". La 26enne ha poi chiesto di rispettare questo momento di privacy, rimarcando quanto l'affetto e la stima nei confronti del suo ex fossero rimasti immutati.