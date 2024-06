video suggerito

Alessio Falsone contro l'ex fidanzato di Anita Olivieri: "I soldi non ti fanno signore, comportati da uomo" Il duro attacco di Alessio Falsone a Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri. L'ex concorrente del Grande Fratello sembrerebbe non avere apprezzato il silenzio dell'uomo a proposito dei recenti attacchi ricevuti dalla donna che per 10 anni è stata la sua compagna.

A cura di Stefania Rocco

Duro attacco di Alessio Falsone nei confronti di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri. L’ex concorrente del Grande Fratello, rispondendo a una serie di domande ricevute dai follower su Instagram, ha puntato il dito contro l’imprenditore – proveniente dalla nota famiglia proprietaria del marchio Sanson – accusandolo di non avere difeso la donna che per 10 anni è stata la sua compagna dai recenti attacchi ricevuti a mezzo social. A infastidirlo, in particolare, è stata la decisione di Edoardo di non prendere posizione in merito alle indiscrezioni relative a un presunto riavvicinamento cercato da Anita al quale Edoardo si sarebbe detto non interessato.

Le parole di Alessio Falsone contro Edoardo Sanson

“Fratello, io non ti conosco e non me ne frega un ca**o di conoscerti”, ha esordito Falsone sui social, “ma dico io: sei stato 10 anni insieme a questa ragazza e permetti che si dicano di lei determinate cose? Però in televisione a fare il cane bastonato ci vai? Ma mettere il muso sui social e dire ‘fermi un attimo’ non lo fai. Perché i soldi non ti fanno signore, ricordati che ci vogliono le pa**e per essere uomini e comportarsi da persone serie. Magari fallo!”.

La storia tra Alessio Falsone e Anita Olivieri è finita

La difesa di Alessio nei confronti di Anita e a danno di Edoardo arriva a sorpresa. Da qualche settimana, infatti, i due hanno annunciato di essersi lasciati. Secondo recenti indiscrezioni, dopo la separazione da Falsone, la ex concorrente del Grande Fratello avrebbe provocato a riconciliarsi con l’ex, solo per ottenere da quest’ultimo un rifiuto. Anita ha smentito queste indiscrezioni, raccontando di non avere mai provato a riavvicinarsi a Sanson. Al contrario, lo ha accusato di stare frequentando da mesi in gran segreto Nicole Murgia, altra ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.