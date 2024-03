Chi sono i “genitori facoltosi” di Edoardo Sanson, l’ex di Anita Olivieri al Grande Fratello Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Oliveir del Grande Fratello, è uno dei rampolli della famiglia Sanson, proprietaria del celebre e omonimo marchio di gelati soppresso nel 2012. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha acceso un faro sulla provenienza di Edoardo Sanson, il fidanzato accantonato per vivere la storia d’amore in corso con Alessio Falsone. Nel corso della puntata del reality andata in onda il 14 marzo, Anita ha parlato dell’ex fidanzato come di un giovane uomo proveniente da una famiglia particolarmente facoltosa. In effetti, Edoardo (oggi consigliere presso l’Olgiata Golf Club) è uno dei rampolli della celebre famiglia Sanson, proprietaria del noto e omonimo marchio di gelati soppresso nel 2012.

La famiglia di Edoardo Sanson è quella del marchio di gelati

Quando Anita Oliveri racconta che l’ex compagno arriva da una famiglia particolarmente facoltosa dice il vero. Sanson, il cognome di Edoardo, è quello che fino al 2012 ha dato il nome al marchio di gelati celebre in tutto il mondo. Fu Teofilo Sanson, ultimo di 12 fratelli e proveniente da una famiglia poverissima, a dar vita a quello che sarebbe diventato uno dei marchi più conosciuto nella storia dell’imprenditoria italiana. Teofilo, sposato con una moglie torinese, aveva però solo 4 figlie femmine. Edoardo sarebbe il nipote diretto di uno dei suoi fratelli. Oltre ad avere dato vita al noto marchio di gelati, Teofilo Sanson acquistò l’Udinese calcio nel 1976 per poi riportarla in serie A. Fu il primo ad avere l’idea di mettere sui pantaloncini da calcio dei calciatori uno sponsor, nel suo caso proprio quello dei gelati. Teofilo perse il marchio Sanson nel 1979, marchio che passò agli americani di Beatrice Foods. Insieme a Leonardo Del Vecchio, Teofilo riacquisto il brand per poi rivenderlo a Barilla. Nel 2008 il brand fu acquistato da Sammontana (nell’ambito dell’acquisizione della Gran Milano che comprendeva anche Tre Marie) che nel 2012 decise di sopprimerlo per concentrare la produzione esclusivamente sui gelati Sammontana.

Anita Olivieri: "I genitori di Edoardo sono molto realizzati"

Anita, nel raccontare la storia con Edoardo nel corso della puntata del GF del 14 marzo, aveva detto: “Edoardo è cresciuto da solo. I genitori sono bravissime persone ma molto impegnate lavorativamente. Io vengo da una famiglia molto presente e unita e ho cercato di coinvolgerlo nella mia. […] Edoardo è un ragazzo che ha subito la pressione del fatto di doversi realizzare il più presto possibile e ha messo altro davanti alla nostra relazione. Era concentrato sul realizzarsi entro una certa età, secondo me per pressioni dovute alla famiglia che però si è dato da solo. Voleva riuscire a tutti i costi come sono riusciti i genitori che sono persone molto realizzate”.