Chi è Edoardo Sanson, il fidanzato di Anita Olivieri al Grande Fratello Edoardo Sanson è il fidanzato di Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello. Originario di Torino, ha 27 anni e vive a Roma. I due sono stati fidanzati per 10 anni, dai 13 ai 23 anni circa, prima di lasciarsi per un breve periodo. Conosciamolo meglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Edoardo Sanson è il fidanzato di Anita Olivieri, attuale concorrente del Grande Fratello. La giovane romana ha raccontato nel corso della sua avventura nel reality i dettagli della loro storia d'amore: nel 2021, dopo 10 anni insieme, decise di lasciarlo, ma poco dopo tornò indietro sui suoi passi. A distanza di tempo e dopo periodi altalenanti, al GF ha capito di non aver mai smesso di amarlo. Nella puntata del 14 febbraio, in occasione di San Valentino, riceverà una sorpresa in Casa da lui.

Chi è Edoardo Sanson, il fidanzato di Anita

Non si hanno molte informazioni sul fidanzato di Anita Olivieri, Edoardo Sanson. Il suo profilo Instagram risulta privato. Ha 27 anni ed è originario di Torino, ma vive a Roma. Consigliere presso l’Olgiata Golf Club, struttura che avvicina gli appassionati al golf con corsi ed eventi, sarebbe anche un personal trainer. La storia d'amore con Anita Olivieri è iniziata quando aveva solo 14 anni.

Anita Olivieri e Edoardo Sanson (foto Facebook)

La storia d'amore tra Anita e Edoardo e la rottura dopo 10 anni insieme

La storia d'amore tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson è iniziata ai tempi del liceo. Lui aveva 14 anni, lei 13, quando iniziarono a frequentarsi. Si conobbero alle medie e per la concorrente del Grande Fratello fu amore a prima vista, così come da lei raccontato: "Ci siamo conosciuti alle medie, lui è più grande di me di un anno. Mi innamorai subito e lui lo scoprì. Mentre eravamo al liceo feci una preghiera chiedendo di poter dare il mio primo bacio a lui. Mi scrisse in quel momento, fu una cosa assurda. Iniziammo a scriverci, a sentirci, poi ci siamo fidanzati. Siamo stati insieme 10 anni, sono stati anni complicati dai 13 ai 23". Dopo un periodo difficile, lei decise di lasciarlo: "Ci siamo lasciati nel 2021 per due anni, non ci siamo parlati, era un rapporto complicato. Non mi sentivo amata, ci sono state delle mancanze. Volevo e meritavo di più".

Anita Olivieri e Edoardo Sanson (foto Instagram)

Anita Olivieri, stando alle sue parole dichiarate nel corso di una puntata del reality, si fidanzò con un altro ragazzo, ma dentro di sé non aveva dimenticato il suo Edoardo: "Ho avuto un'altra storia, lui lo sapeva. Poi tornammo insieme. Siamo entrati qui dicendoci che la mia testa era occupata, ma volevamo vedere come andava. Dopo mesi qui la mia testa è ancora lì".