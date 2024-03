GF, Alessio parla di Anita: “Non erano questi i piani, ma ci sono dentro in questa storia” Alessio Falsone è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini per parlare del suo coinvolgimento per Anita Olivieri. Il gieffino sembra essere abbastanza sicuro: “Quando provo queste cose mi fidanzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 11 marzo del Grande Fratello, si parla della liaison tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La 26enne si è lasciata andare, decidendo di viversi questa esperienza appieno, nonostante la sua storia con Edoardo Sanson fosse ancora in bilico. Il gieffino è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini perché potesse chiarire quali sono i sentimenti che nutre nei suoi confronti.

Il chiarimento di Alessio

Una domanda diretta quella che Alfonso Signorini ha posto ad Alessio, perché subito dopo la nottata trascorsa nella suite, lui sembrava avere qualche dubbio circa il coinvolgimento nei confronti di Anita, parlando di possibili conoscenze fuori la casa. Quindi, in confessionale si trova a dover chiarire la sua posizione parlando di quanto effettivamente sia preso dalla gieffina:

Ci sono molto dentro, io sono molto lucido, ho provato cose così per poche ragazze nella mia vita e poi mi ci sono fidanzato. Non doveva andare così, nel senso che i piani erano diversi, io pensavo di stare qui divertirmi e poi farmi l’estate con i miei amici, adesso invece esco con Anita.

Dallo studio interviene anche Fiordaliso che prende le parti di Anita, dicendo: "Io purtroppo non ti conosco, ma conosco Anita e non l'ho mai vista così, lei davvero mi sembra molto presa, tu un po' meno". Lui, quindi, risponde: "Lei dice che sono io a stare sotto un treno, comunque quello che provo è vero".

La provocazione di Beatrice Luzzi

Prima di questa confessione, però, c'era stato un momento dedicato ad uno scambio piuttosto equivoco tra Alessio e Beatrice Luzzi. I due si stavano evidentemente provocando, ma sembra che il gioco fosse su piani diversi: lui su quello dello scontro, lei su quello del flirt. L'attrice, infatti, in confessionale aveva dichiarato: "Ci sarebbe molto terreno comune per divertirci, ma io sono attenta a non pestare le storie degli altri. Però potrei divertirmi assai, volendo cadere in basso". Le immagini mostrate ai gieffini hanno messo in luce questo gioco tra loro e, quindi, interrogata da Signorini spiega come sono andare le cose:

Siccome eravamo con Greta, Perla e Sergio e ci stavamo divertendo, lui gironzolava col fare provocatorio, e quindi stavamo scherzando, siccome all’inizio lui mi dice la cosa dello scontro, non l’avevo capita, pensavo fosse una battuta di altro genere. Io non ho mai fatto un passo di nessun tipo nei loro confronti, non lo faccio non è il mio stile.