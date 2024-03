Alessio Falsone e i dubbi su Anita Olivieri dopo il bacio: “Può finire, viviamo distanti e io sono pigro” Al Grande Fratello, Alessio Falsone ha espresso dei dubbi circa la possibilità che la frequentazione con Anita Olivieri possa continuare fuori dalla casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alessio Falsone, dopo il bacio dato ad Anita Olivieri nella suite del Grande Fratello, sembra nutrire dei dubbi sul fatto che questa relazione possa durare fuori dal programma. Già poche ore dopo le effusioni con la concorrente, le aveva detto di non escludere la possibilità che la loro conoscenza possa interrompersi una volta varcata la porta rossa: "Magari io mi stufo a fare Milano – Roma e tu torni con il tuo ex". Parlando con gli altri inquilini della casa, ha continuato ad esprimere le sue perplessità.

Grande Fratello, Alessio Falsone e le perplessità su Anita Olivieri

Alessio Falsone, mentre chiacchierava con Rosy Chin, ha spiegato che è difficile che la frequentazione con Anita Olivieri possa durare fuori dalla casa. La loro conoscenza, a suo dire, potrebbe interrompersi perché magari si ritrova pieno di corteggiatrici. Un altro motivo è la distanza. Alessio Falsone ha ribadito di essere una persona pigra e di non avere voglia di percorrere troppa strada per vedere la sua fidanzata:

Sarà difficile perché siamo distanti. Può succedere che esco fuori, sono coperto di ****. Io sono molto onesto nel dire che può finire, perché mi conosco. Sono pigro, sono comodo nella mia vita. Io sono troppo comodo e mi piace essere comodo. E faccio in modo di essere comodo.

Alessio Falsone parla di "pressioni" nel rapporto con Anita Olivieri

Alessio Falsone, poi, ha raccontato a Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti che una volta che gli è stata proposta una serata in suite con Anita Olivieri, si è sentito sotto pressione: "A me hanno messo pressione pesante. Dopo una settimana, quindici giorni che sono qui, in suite. È pesante". Poi, ha spiegato perché ha usato il termine "pressione":

Pressione perché se uscivo dalla suite avendola abbracciata, per dirti, oggi mi sarei sentito il capo dei cog**oni. Lascia perdere che è venuto tutto naturale, però è stata una bella spinta giù dal dirupo.