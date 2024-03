Grande Fratello, scatta il bacio tra Anita Olivieri e Alessio Falsone Le cose tra Alessio Falsone e Anita Olivieri si stanno facendo più serie? I due concorrenti, lasciati soli nella suite, si sono scambiati un lungo bacio. Nessuno dei due aveva mai nascosto di provare attrazione l’uno per l’altra. Falsone diceva di volerla conoscere meglio, Olivieri sosteneva che lui le aveva “preso la testa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sembra che il flirt tra Anita Olivieri e Alessia Falsone si sia concretizzato. Sui canali ufficiali del reality del Grande Fratello è stato pubblicato un video in cui i due concorrenti, soli nella suite, si sono scambiati un lungo bacio. Da un po' di giorni era palpabile la complicità tra i due, nonostante nelle scorse settimane Olivieri avesse ricevuto la visita di Edoardo Sanson – con cui ha avuto una relazione di dieci anni – che aveva detto di immaginare come il padre dei suoi figli. Nel corso dell'ultima puntata, alla concorrente era stato chiesto di recarsi in Mistery per parlare del suo ex. Alfonso Signorini le aveva spiegato che Edoardo si era rifiutato di avere un confronto con lei ma che c'era la possibilità che lui la chiamasse in diretta, cosa che non è successa.

Anita Olivieri e Alessio Falsone al Grande Fratello: il video nella vasca

Anita Olivieri e Alessio Falsone in più di un'occasione si erano mostrati particolarmente affiatati. Nel corso dell'ultima puntata sono stati invitati da Alfonso Signorini a trascorrere del tempo insieme nella suite. Dopo una cena a base di sushi, i due concorrenti si sono spostati nella vasca idromassaggio dove è scattato il bacio. Gli indizi che le cose tra loro si stessero scaldando c'erano già in un video del 6 marzo. I due si trovavano nella sauna quando Falsone aveva proposto a Olivieri di andare a mangiare fuori una volta usciti dalla Casa del Grande Fratello, Alessio insisteva di volerla conoscere: "Andiamo a mangiare, a bere, a camminare, quello che vuoi. Ti voglio conoscere".

Anita Olivieri e il suo ex Edoardo Sanson

Poco dopo essere entrata nel reality, Anita Olivieri sosteneva di non avere intenzione di "farsi una storiella". Parlava della sua situazione sentimentale con Edoardo Sanson come di "una storia a metà". In occasione della puntata di San Valentino, il suo ex storico era entrato in casa per farle una sorpresa (i due sono stati insieme dieci anni prima di lasciarsi). Qualche mese prima che Anita entrasse nel programma, i due avevo però ricominciato a frequentarsi. In quell'occasione Sanson le aveva detto: "Sono venuto qui oggi per dirti che le certezze che hai lasciato a casa prima di entrare qua, sono ancora lì che ti aspettano. Non ti nascondo che non è stato un periodo facile. È difficile vederti in momenti di sconforto e non poterti aiutare e non poter essere vicino a te nei momenti belli".

Cosa aveva rivelato Anita Olivieri su Alessio Falsone

Confidandosi con Massimiliano Varrese, Anita Olivieri aveva rivelato di aver voglia di lasciarsi andare e di provare emozioni. Parlando di Alessio Falsone raccontava: "Io gli ho detto: "È vero che sei il mio tipo, mi piace il tuo carattere, mi fai ridere". Io l'ho sempre detto che a me del fisico non importa niente. Se mi prendi la testa, è finita. Però non sto lì a chiedermi: ‘Sì? No? Forse?'". A proposito della sua relazione, spiegava: "Anche Edo, quando uscirò, se lui c'è o non c'è devo capire perché io devo andare avanti nel caso. Quindi come va va. Non ho la sensazione di stare perdendo, perché non sto perdendo niente. Io mi rendo conto che devo essere felice".