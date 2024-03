GF, Edoardo non vuole parlare con Anita e Alessio ne approfitta: “Fai quello che senti, io sono qua” L’attrazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è sempre più evidente. I due non riescono a stare lontani, anche se lei ha delle resistenze per la storia con il suo ex, Edoardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In queste ultime settimane di messa in onda del Grande Fratello, pare sia nata una nuova simpatia, quella tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due, infatti, stanno sempre insieme, si stuzzicano, si divertono e pare che tra loro sia scoccata la famosa scintilla, sebbene il giorno di San Valentino nella casa sia arrivato Edoardo, il ragazzo che ha occupato in questi mesi i pensieri della gieffina che, però, ad oggi sembra abbia preso, almeno momentaneamente, le distanze.

Il feeling tra Anita e Alessio

La 26enne, in realtà, sta cercando in tutti i modi di non cedere alla tentazione che nasce dal feeling che si è instaurato con Alessio: "Sto cercando il più possibile. Lui è un incubo, butta l’occhio per vedere dove sono" dice ridendo in confessionale durante la puntata di giovedì 7 marzo del reality e poi aggiunge parlando di Edoardo e dell'idea di tornare insieme dopo due anni con vite separate: "Mi dispiace parlare così, lui sa le sue fragilità e sono cose su cui ha lavorato. Dieci anni sono tanti, uno non sa mai se ributtarsi in una cosa che ti ha fatto soffrire". Signorini, però, stuzzica Falsone, seduto accanto ad Anita in confessionale e gli chiede come faccia a non fare passi avanti verso di lei: "Rispetto. Mi costa parecchia energia psicofisica. Caratterialmente siamo veramente tanto simili, ed è una cosa che un po’ mi spaventa, un po’ mi affascina".

Cesara Buonamici, che assiste divertita alla scena, fa notare ad Anita che lei ha sempre sostenuto che un ragazzo debba conquistarla principalmente per come ragiona: "Il problema è proprio questo, non ho mai guardato il fisico, è un bellissimo ragazzo, lui mi ha preso subito la testa, ed è quella la cosa che mi fa cadere" risponde la gieffina, ammettendo che questa somiglianza caratteriale la sta mettendo a dura prova. "È una cosa che non è mai capitata a nessuno dei due, ce lo siamo detti" dice lei, sostenendo che tra loro si è venuta a creare una sintonia che non riesce a spiegarsi e lui aggiunge: "Lei è più brava di me, perché accelerando le cose magari finiscono per consumarsi prima".

Anita aspetta la chiamata di Edoardo, ma lui non chiama

Dopo questa prima parentesi, Signorini chiede ad Anita di andare in Mistery, dove vuole approfondire il discorso su Edoardo che lei, dopo averlo incontrato, ha dichiarato potesse essere in futuro il padre dei suoi figli. Infatti, non si è tirata indietro e ha ribadito i suoi pensieri:

No, Alfonso non rinnego tutta di quello che ho detto, io ed Edoardo abbiamo parlato tanto di noi, l'idea era che a settembre la vita sarebbe tornata alla quotidianità . Chiaramente sono in difficoltà, sono sei mesi che non lo frequento, venti giorni non me li ricordo più, il senso era uscire e vedere come sarebbe andata, ci sto provando e non riesco a controllarla. Come mi ha detto Alessio, è una risposta il fatto che io mi senta così. Però il fatto è che purtroppo o per fortuna Edoardo i suoi limiti li sa,

Signorini, però, le comunica che la redazione del reality ha provato a contattare Edoardo per capire se volesse dire qualcosa, oppure volesse tornare in tv per incontrarla, ma lui non ne ha voluto sapere. Però, c'è un'ultima chance: in Mistery c'è un telefono, al quale dovrebbe arrivare una chiamata da parte del ragazzo, qualora decidesse di parlare con lei. La chiamata, però, non arriva: "Se mi sta ascoltando, vorrei solo dirgli che io sto facendo il possibile, però non so cosa sarà, magari è la bolla, magari è capitato, ma sono anche una ragazza di 26 anni che è qui da sei mesi".

Una volta arrivato anche Alessio in sala si rivolge alla gieffina dicendole: "Fai quello che ti senti, io sono qua" . Il conduttore prova a stuzzicarli e chiede loro se vogliono cenare da soli, in un posto appartato: "Sì, certo, va bene. Anche nello sgabuzzino" dice Alessio scherzando e Signorini chiosa dicendo: "Vi prometto che vi farò avere una cena per voi nella suite".