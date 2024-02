Anita Olivieri e il bacio tra le lacrime al fidanzato Edoardo Sanson: “Sarà il padre dei miei figli” Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 14 febbraio, Anita Olivieri ha riabbracciato il fidanzato Edoardo Sanson. Il video del romantico incontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato spesso di Edoardo Sanson, che definiva l'ex fidanzato con cui avrebbe voluto riprendere la relazione: "Lo vedo come padre dei miei figli". Durante la puntata trasmessa mercoledì 14 febbraio, ha avuto modo di riabbracciarlo. Ma andiamo con ordine.

La storia d'amore tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson

Anita Olivieri e Edoardo Sanson stavano insieme da dieci anni, quando è sopraggiunto un momento di crisi. La concorrente ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Siamo cresciuti in modi diversi. Io ho dovuto lavorare tanto per guadagnarmi tutto, lui aveva una famiglia diversa. Erano mondi opposti in cui era difficile trovare un punto d'incontro. Io mi sono innamorata di lui alle medie ed era così umile che mi sono accorta che aveva grandi possibilità solo dopo avere visto la casa. È proprio la storia della ragazza che si innamora del principe. Io gli ho dato tantissimo, lui forse non era pronto a ricevere". Quindi ha ricevuto un mazzo di fiori con un biglietto su cui c'era scritto: "Questi sono per te, buon San Valentino. Tu mi conosci, conosci la mia riservatezza, scusa, non mi sono sentito di venire lì però io ci sono e ti penso. Edo".

Anita Olivieri incontra il fidanzato Edoardo al Grande Fratello

Alfonso Signorini ha detto ad Anita Olivieri di correre in giardino. E lì ad attenderla c'era Edoardo Sanson. Il giovane ha preso la parola:

So che è stato difficile per te rispondere a chi ti chiedeva di dare un'etichetta al nostro rapporto. So che è difficile spiegare quello che siamo io e te, il sentimento che c'è tra di noi. Noi siamo stati insieme dieci anni, ci siamo conosciuti da piccolini, poi ci siamo lasciati. Poi ci siamo ritrovati, abbiamo ricominciato a frequentarci pochi mesi prima che tu entrassi qui dentro. Sono venuto qui oggi per dirti che le certezze che hai lasciato a casa prima di entrare qua, sono ancora lì che ti aspettano. Non ti nascondo che non è stato un periodo facile. È difficile vederti in momenti di sconforto e non poterti aiutare e non poter essere vicino a te nei momenti belli.

Poi si sono baciati tra le lacrime. Anita ha esclamato: "Che strano rivederti, avevo dimenticato la tua faccia". Alfonso Signorini ha rimarcato che Anita Olivieri ha detto di vedere in Edoardo il padre dei suoi figli. Sanson ha commentato: "Io non posso che essere felice di quello che Anita ha detto e del percorso che ha portato avanti qui dentro. Lei è tosta ma è anche una ragazza premurosa, affettuosa". Dopo essersi dati un altro bacio, si sono salutati.