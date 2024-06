Fila di persone intorno all’ex del GF Anita Olivieri: “Sembra di stare allo zoo”, la reazione sui social Anita Olivieri si trovava a cena a Riccione con alcuni ex compagni del Grande Fratello e, vedendo una folla di persone davanti al loro tavolo, ha commentato sui social: “Sembra di stare allo zoo, aiuto”. Diverse le reazioni degli utenti, come: “Non è più probabile fossero in fila per un tavolo?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Anita Olivieri torna a far parlare di sé. Dopo la rottura con Alessio Flasone, l'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un breve video su Instagram che non è passato inosservato e ha scatenato diversi commenti. La 26enne si trovava a cena in un ristorante di Riccione insieme ad altri ex concorrenti del reality e, quando ha visto una folla di persone davanti al tavolo in cui stava mangiando, ha commentato: "Sembra di stare allo zoo".

"Sembra di stare allo zoo", le parole di Anita e la reazione sui social

Anita Olivieri si trova a Riccione con alcuni ex gieffini per festeggiare il 25esimo compleanno di Letizia Petris. Prima un pomeriggio al Samsara Beach e poi una cena tutti insieme in un ristorante lungo Viale Ceccarini, una delle strade più affollate della città. La 26enne stava cenando seduta al fianco di Marco Maddaloni quando, vedendo diverse persone in fila davanti al loro tavolo, ha pensato che fossero lì per loro e ha commentato: "Non lo so Marco, forse siamo strani noi, ma sembra di stare allo zoo, aiuto". In realtà, con molta probabilità, si trattava di clienti in attesa di potersi sedere al tavolo.

Le parole di Anita non sono passate inosservate sui social, dove diversi utenti hanno commentato l'accaduto. "Anita, non è più probabile che fossero in fila per un tavolo? Chiedo", ha scritto una ragazza. "Stanno letteralmente guardando dall'altra parte", ha incalzato un'altra. E poi ancora: "Mangiano in una pizzeria di sabato sera ma il suo cervello le fa pensare che la gente sia in fila per loro e non per prendere un tavolo".

Cosa aveva Anita nella casa del GF sulla notorietà

Proprio nella casa del Grande Fratello, Anita aveva affrontato il tema della notorietà e di come sarebbe stata diversa la sua vita una volta fuori dalla Casa. La 26enne ama la propria libertà e si era detta preoccupata del fatto di uscire in pubblico ed essere disturbata dai fan che l'avrebbero riconosciuta:

Io vado in giro in pigiama, non me ne frega niente, e se penso di dovermi preoccupare mi turba, mi dà fastidio. Io amo la mia libertà. Mi pesa pensare che possano rompermi mentre sono al cinema da sola o a cena da sola.