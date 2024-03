Anita Olivieri e la notorietà dopo il GF: “Mi pesa pensare che fuori da qui possano disturbarmi” Anita Olivieri ha confessato a Massimiliano Varrese di temere che i fan acquisiti con la partecipazione al GF possano disturbare la sua “libertà”: “Mi pesa pensare che possano rompermi mentre sono al cinema da sola o a cena da sola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anita Olivieri chiacchierando con Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello ha raccontato le sue abitudini: "Io amo la mia libertà" ha confessato rivelando che le incute timore il pensiero che i fan acquisiti con la partecipazione al reality possano ‘disturbarla' nella sua quotidianità, una volta finito il programma. "Certe cose cambieranno" è stato il parere dell'attore.

La confessione di Anita Olivieri

Parlando della sua vita fuori dal GF, Anita Olivieri ha raccontato di essere solita andare al cinema o a cena da sola. "Amo la mia libertà" ha rivelato, prima di confessare di avere il timore che la notorietà e i fan possano disturbarla: "Io vado in giro in pigiama, non me ne frega niente, e se penso di dovermi preoccupare mi turba, mi dà fastidio. Io amo la mia libertà. Mi pesa pensare che possano rompermi mentre sono al cinema da sola o a cena da sola", ha dichiarato. Massimiliano Varrese, all'ascolto, le ha così replicato: "Certe cose cambieranno, benvenuta".

La concorrente, in una delle ultime puntate in onda, ha rivelato di aver deciso di ‘lasciare tutto', compreso il suo lavoro, per poter vivere una nuova esperienza televisiva.

L'addio alla vita passata e l'interesse per Alessio

Nel corso della puntata del GF del 26 febbraio, Anita Olivieri ha raccontato di aver lasciato il lavoro e le sue abitudini per poter vivere una nuova avventura televisiva. Ad Alfonso Signorini e ai telespettatori rivelò: "I giovani sono il futuro. La rotta col Grande Fratello cambia. Ho lasciato tutto ciò che avevo, il mio lavoro. Mi sono presa un rischio". La concorrente, poi, si sarebbe invaghita di Alessio Falsone, nonostante l'amore dichiarato al fidanzato Edoardo durante la sorpresa in puntata dal quale, ora, si sarebbe detta distante: "Non mi interessa del fisico, a me interessa la testa. Per me ora è un incubo. Mi ha preso alla testa. Edoardo? Non gli ho promesso nulla. Quindi se voglio io posso fare quello che voglio" ha svelato.