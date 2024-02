Cesara Buonamici scherza con Giuseppe Garibaldi: “Ti auguro un futuro divertente, vieni con me al Tg” Nella puntata del GF di lunedì 26 febbraio si è discusso sul futuro dei concorrenti del reality. “Se avessi avuto una stabilità economica e una carriera sicura non sarei qui” ha commentato Beatrice Luzzi. “Io il posto fisso non lo lascio” ha poi scherzato Giuseppe Garibaldi. Cesara Buonamici ha allora replicato: “Ti porto con me al tg”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello del 26 febbraio si è aperta con la rottura in casa tra i due gruppi di inquilini della casa, i ‘giovani' e i ‘senior'. Secondo Marco Maddaloni ‘bisognerebbe dare più spazio ai giovani‘. La frase del judoka ha creato diverse polemiche in casa sollevate, in particolare, da Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Quest'ultima, in settimana, ha infatti commentato: "Io lavoro per i miei figli che sono più giovani dei ragazzi qui". In puntata i protagonisti dell'edizione hanno commentato la questione: "Io non lascerò il posto fisso fuori da qui" ha poi scherzato Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi: "Se avessi avuto una stabilità economica non sarei qui"

Marco Maddaloni in puntata ha spiegato il senso delle sue parole, sostenendo di trovarsi comunque d'accordo con i punti di vista dei suoi colleghi, Massimiliano e Beatrice: "Sposo quello che hanno detto Beatrice e Massimiliano, ma mi muovo in questa direzione perché è un mio pensiero. Io non posso decidere i voti del pubblico. Vorrei che vincesse un giovane. Se pensiamo che dietro le mie parole c'è sempre una strategia, non ne usciamo". A prendere parola è stata Beatrice Luzzi che ha sostenuto di non avere una stabilità economica che le consente di essere serena:

Noi signore abbiamo già una stabilità economica? Credo che se avessimo una carriera così sicura, non avremmo accettato di fare il GF. Questo percorso comporta tanti sacrifici, anche per le nostre famiglie. Ho avuto la spinta dei miei figli in cerca di un futuro stabile. Lotto anche per loro.

Massimiliano Varrese ha poi continuato: "Non siamo più dei ragazzini, non possiamo crearci un futuro fuori da qua a 50 anni, è diverso il discorso per i 20enni".

Il botta e risposta tra Giuseppe Garibaldi e Cesara Buonamici sul futuro

Alfonso Signorini ha poi fatto notare a tutti coloro all'ascolto che molti concorrenti hanno lasciato il loro lavoro per partecipare al reality. Anita Olivieri ha spiegato: "I giovani sono il futuro. La rotta col GF cambia, ho lasciato tutto ciò che avevo, il mio lavoro. Mi sono presa un rischio". Ha continuato il discorso Giuseppe Garibaldi, bidello di una scuola nella vita di tutti i giorni, che ha scherzato: "Il posto fisso è sacro. Quello che c'è di bello da quella esperienza, la prenderò". Cesara Buonamici, dallo studio, ha così scherzato: "Sono d'accordo con Beatrice, il GF è un gioco dove ognuno mette in campo la sua persona. Non è una questione d'età. Spero che Giuseppe abbia qualcosa di più divertente nel suo futuro. Ti porto con me al TG".