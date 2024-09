video suggerito

Federico Nicotera esce allo scoperto dopo la rottura con Carola: “Voglio dirvi cosa è successo” Negli ultimi anni, Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati tra le coppie più seguite di Uomini e Donne. Dopo la fine della loro storia, l’ex tronista ha deciso di dare uno scoop sulla sua situazione sentimentale durante una diretta su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

L'ex tronista Federico Nicotera ha parlato della sua situazione sentimentale dopo la fine della storia con Carola Carpanelli. La giovane era stata la sua scelta a Uomini e Donne ma, dopo una breve periodo di frequentazione fuori dal programma, tra i due le cose non andarono come sperato. Durante una diretta su Instagram, il 26enne romano ha deciso di rispondere ad alcune domande ricevute dai followers e tra le varie, gli è stato chiesto se avesse approcciato con altre ragazze dopo la relazione con la varesina: "Questa è una domanda a cui probabilmente non dovrei rispondere ma oggi è domenica, sono contento e quindi voglio rispondere e dirvi cosa è successo di recente nella mia vita privata", ha detto.

Federico Nicotera chiarisce la sua situazione sentimentale

"Questa è una domanda a cui probabilmente non dovrei rispondere ma oggi è domenica, sono contento e quindi voglio darvi questo scoop", ha esordito il romano rispondendo a una delle domande dei followers. A quanto pare, Nicotera avrebbe avuto un'altra breve relazione di recente, ma avrebbe scelto di non comunicarlo sui social per non affrettare i tempi. Scelta che, vista la breve durata della storia, si è rivelata appropriata:

Nei mesi scorsi ho avuto una frequentazione, se può ritenersi tale, durata un mesetto e mezzo o due. Poi non è andata, non ci siamo trovati perché probabilmente non eravamo giusti al momento giusto. Motivo per cui adesso sono single e per cui non ho detto nulla in precedenza. Non aveva senso comunicarlo.

Il presunto flirt con una turista

In realtà, i seguaci più attenti già erano venuti a conoscenza del fatto che nella vita del romano potesse esserci una nuova ragazza dopo Carola. L'ex tronista, infatti, aveva messo delle stories insieme alla nuova fiamma allo stadio, ma non ne avevo mai parlato. Rispondendo a una delle altre domande, però, Nicotera ha fatto intendere di aver avuto anche altri flirt. O, perlomeno, un altro, probabilmente con una ragazza che avrebbe accompagnato in giro per la Capitale. La domanda recitava: "Ti hanno mai detto che sei un'ottima guida su Roma?". Questa la sua risposta:

In realtà questa è una domanda a trabocchetto ma diciamo che chi ha avuto la fortuna di girare Roma con me si è trovato bene, questo è il lato positivo di girare questa splendida città in compagnia di un romano.

La fine della storia tra Federico e Carola

Alla fine del suo percorso, Federico Nicotera scelse Carola e non Alice Barisciani, 26enne senese con cui aveva legato in modo altrettanto particolare. I due condivisero i mesi successivi, mostrando i risvolti della loro storia anche su Tik Tok, su cui pubblicavano spesso video insieme che li ritraevano nella loro quotidianità. Poi, però, con una IG story il romano annunciò la fine della storia: "Le motivazioni le sappiamo solo io e lei", scrisse. Poco dopo, i due si ritrovarono in studio a Uomini e Donne e lui la accusò di essere stata insieme a lui solo per hype. Queste le sue parole:

Ti dico io cosa è successo. Siamo usciti da qui ed era tutto apposto. Avevi vinto, volevi uscire con me, ti sei goduta l'hype, ma dura due mesi l'hype, poi sparisce. Ti sei goduta tutto quello che c'è dopo il programma, appena si è normalizzata la cosa sono nati i problemi. Io posso essere mezzo matto, però farmi credere che gli asini volano no. Se vai via per una litigata, sinceramente no. Hai creato problemi dove non c'erano. Ho fatto il cagnolino suo, mi sentivo sbagliato. Hai cercato un problema perché era finito l'hype.