Manuela Carriero svela tutta la verità sull’incontro con Carlo Marini: “Ci siamo chiariti, ci risentiremo” Manuela Carriero ha rivisto Carlo Marini, suo corteggiatore a Uomini e Donne e single di Temptation Island. In un video, pubblicato da Fanpage.it, i due sono ritratti mentre chiacchierano tra sorrisi e complicità. Abbiamo intervistato l’ex tronista, che ha fatto chiarezza sulle circostanze dell’incontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Manuela Carriero e Carlo Marini si sono rivisti

Manuela Carriero ha rivisto Carlo Marini. La tronista di Uomini e Donne ha incontrato l'ex corteggiatore e single dell'ultima edizione di Temptation Island in un lido a San Benedetto del Tronto. In un video, ottenuto da Fanpage.it, i due sono ritratti mentre chiacchierano, tra sorrisi e complicità. Solo lo scorso luglio, in un'intervista rilasciata a questa testata, Manuela Carriero aveva usato parole aspre per descrivere il comportamento di Carlo Marini con Martina De Ioannon a Temptation Island: "I suoi atteggiamenti non mi piacciono. Si comporta da primadonna, vuole attenzione. A volte mi dà i brividi". È cambiato qualcosa tra loro? Hanno deciso di darsi una chance e conoscersi meglio lontano dai riflettori? Manuela Carriero fa chiarezza in un'intervista rilasciata a Fanpage.it.

Cosa è successo tra Manuela Carriero e Carlo Marini: il video dell'incontro

Manuela Carriero sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a San Benedetto del Tronto. Durante una serata con gli amici in un lido del luogo, si è imbattuta in Carlo Marini. L'incontro, secondo quanto racconta, sarebbe stato del tutto casuale: "Sono in vacanza a San Benedetto del Tronto da quattro, cinque giorni in compagnia di amici. Lui probabilmente, essendo della zona, avrà visto le storie su Instagram. Non lo so, è una mia idea, un mio pensiero. Ero in uno storico lido qui in zona e c'è stato questo incontro casuale". Carlo Marini si sarebbe avvicinato a lei e l'avrebbe rimproverata bonariamente per avere usato parole poco lusinghiere nei suoi confronti, mentre era impegnato nell'esperienza di Temptation Island:

Si è avvicinato e ha esordito dicendomi che avevo parlato proprio male di lui. Gli ho risposto che ho detto quello che pensavo e lui ha replicato dicendomi che solo ora, a distanza di tempo, ha capito i miei comportamenti e le mie reazioni durante il programma. Poi ha salutato tutte le mie amiche, complimentandosi con loro.

Manuela Carriero e Carlo Marini non stanno insieme dopo Uomini e Donne

Manuela Carriero e Carlo Marini, tronista e corteggiatore a Uomini e Donne

Manuela Carriero ha confidato che le ha fatto piacere avere un chiarimento con Carlo Marini: "Se ho cambiato idea sul suo conto? Mi ha fatto molto piacere rivederlo per potermi chiarire con lui su alcune cose. C’era musica alta, confusione, abbiamo avuto poco tempo per confrontarci adeguatamente". Quanto al futuro, Manuela Carriero ha spiegato:

Non lo vedevo dal Trono. Quattro mesi dopo la fine del programma, mi aveva scritto su Instagram per vederci per un saluto, ma la cosa non è andata in porto. Se ci rivedremo? Siamo rimasti che ci risentiremo.