Chi è Alice Barisciani, la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne Alice Barisciani è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: nata a Siena, è store manager in un negozio di abbigliamento. Su Instagram condivide molti scatti con i suoi migliori amici a quattro zampe.

Alice Barisciani è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Ha 26 anni ed è di Siena e con il tronista ha instaurato un rapporto che con il tempo si è consolidato: tra i due è scattato anche il bacio, "Non voglio che mi dia per scontata" le ultime parole della giovane in studio.

Chi è Alice Barisciani, store manager e corteggiatrice di Federico N.

Alice Barisciani è nata a Siena nel mese di agosto, e stando a quanto si legge sul web avrebbe 26 anni. La corteggiatrice è store manager in un negozio di abbigliamento. Amante dei cani e del cibo, tra i suoi post su Instagram ci sono molte immagini di prelibati piatti e dei suoi amici a quattro zampe.

Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera

"Dopo il divorzio dei miei genitori ho cercato di riavere mio padre, lui aveva rifiutato le figlie. Mi faceva male stare a casa. Ho preso la decisione di scappare dall'altra parte del mondo, in Australia, ho fatto però un errore nei confronti di mamma. Infatti tornai e la aiutai. Mi rimboccai le maniche per aiutarla" ha raccontato durante un'esterna con Federico Nicotera.

La conoscenza di Alice e Federico Nicotera: le esterne a Uomini e Donne

Federico e Alice stanno continuando la loro conoscenza iniziata circa due mesi fa. Si sono scambiati numerosi baci in esterna ed entrambi si dicono particolarmente interessati. Nonostante gli alti e bassi e le gelosie per la presenza di Carola Viola Carpanelli, non hanno mai nascosto la sintonia che li unisce. Nelle ultime settimane avevano discusso, dopo la sorpresa di lui che si è presentato in hotel a sua insaputa è ritornato il sereno. Lei però ha chiarito: "Temo che lui mi dia per scontata".

Esterna Alice e Federico N

La scelta di Federico Nicotera si avvicina e potrebbe ricadere proprio su Alice Barisciani.