Fabio Mantovani replica a Isabella Ricci: “Riserbo sulla fine del matrimonio? Calerei un velo pietoso” Fabio Mantovani replica alle dichiarazioni rilasciate da Isabella Ricci a Fanpage.it. La coppia nata nel programma Uomini e Donne si è separata legalmente lo scorso giugno.

A cura di Daniela Seclì

La fine del matrimonio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani continua a essere argomento di dibattito. I fan della coppia nata a Uomini e Donne sono spaccati tra chi sostiene l'uno e chi prende le difese dell'altra e poi c'è chi tenta di ipotizzare i motivi della rottura, diffondendo il più delle volte notizie infondate. Intanto, in queste ore Fabio Mantovani è intervenuto su Instagram per replicare all'intervista rilasciata da Isabella Ricci a Fanpage.it. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha dichiarato Isabella Ricci

Isabella Ricci, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha parlato della fine del matrimonio con Fabio Mantovani. Ha raccontato che la crisi ha avuto inizio a gennaio: "Lo scenario è cambiato improvvisamente". E ha aggiunto: "Riconosco di aver commesso l'errore di averlo sopravvalutato". Quanto ai motivi che l'hanno spinta a chiedere il divorzio, ha preferito non scendere nei dettagli per non trasformare un dolore privato in una chiacchiera da bar:

Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine. So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar.

La replica di Fabio Mantovani

La pagina Instagram "Le bimbe di Isabella" ha pubblicato una sintesi del virgolettato appena citato. Fabio Mantovani ha commentato le parole di Isabella Ricci. Innanzitutto ha puntato il dito contro il fatto che Isabella lo abbia definito "il mio matrimonio" e non il "nostro", poi ha messo in dubbio la riservatezza richiesta dalla sua ex moglie, perché sostiene di aver letto commenti che riporterebbero dettagli reali della loro relazione: