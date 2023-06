Isabella Ricci sulla separazione da Fabio Mantovani: “L’ho sopravvalutato, ho chiesto io il divorzio” Isabella Ricci rompe il silenzio sulla separazione da Fabio Mantovani. Su Fanpage.it, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne racconta: “È naturale che io sia amareggiata perché un intero progetto di vita è andato in fumo”. Spera di lasciarsi al più presto tutto alle spalle: “Mi concentrerò su me stessa e rivolgerò lo sguardo al futuro”.

A cura di Daniela Seclì

Fabio Mantovani e Isabella Ricci si sono separati il 6 giugno 2023

Isabella Ricci, in un'intervista esclusiva rilasciata a Fanpage.it, parla per la prima volta della fine del matrimonio con Fabio Mantovani. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne spiega: "Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente". È stata lei a decidere di chiedere il divorzio: "Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali". Isabella Ricci e Fabio Mantovani convivevano da novembre 2021 e si erano sposati il 28 maggio 2022. Il 6 giugno 2023 si sono separati. Nonostante al momento Isabella sia amareggiata, guarda al futuro con fiducia. La attendono numerosi e interessanti progetti.

Lo scorso gennaio, in un'intervista, mi ha raccontato di come il matrimonio con Fabio Mantovani procedesse a gonfie vele. Il 6 giugno, tuttavia, vi siete separati. Come è possibile che il rapporto si sia sgretolato in pochi mesi?

È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l'errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me.

Quando è iniziata la crisi?

La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani.

Quali sono i motivi della fine del matrimonio con Fabio Mantovani?

Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio. Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine.

Comprendo il suo desiderio di riservatezza, anche se il silenzio sta favorendo la diffusione di indiscrezioni infondate.

So bene che non commentare le provocazioni e le false accuse può sembrare accondiscendente, ma per il momento scelgo di mantenere una rigorosa riservatezza sulla fine del mio matrimonio per evitare che un dispiacere privato diventi una chiacchiera da bar.

Isabella Ricci, dopo la separazione da Fabio Mantovani, ricomincia da sé

Nel post in cui annunciava la separazione ha scritto: "Quando è troppo bello per essere vero, non è vero". Ha la percezione di avere vissuto un'illusione?

Nel post ho detto tutto quello che avevo da dire. Sono stata estremamente sintetica, quando non è vero, non è vero.

Che ne sarà della casa a Dubai, che aveva acquistato e arredato con grande cura?

Ho acquistato quella casa con i miei risparmi di una vita di lavoro, credendo in un proposito comune. È mia e rimane a me. Ho rimaneggiato un po' l'arredamento, togliendo alcune cose che avevamo comprato insieme. A Dubai sono stata bene. Credo di ritornarci tra settembre e ottobre. Penso di risiedere lì, di usarla come un rifugio invernale.

Mi pare di capire che quello con Fabio Mantovani sia un capitolo chiuso e che non possa evolversi in un'amicizia.

In generale, le amicizie con gli ex si mantengono se il comportamento è stato adeguato. Se non è stato adeguato non si mantengono.

La fine di questa relazione l'ha resa più diffidente nei confronti dell'amore?

Non ho intenzione di chiudermi in un eremo. Diciamo che sto più attenta, do meno peso alle parole, ma più ai fatti. Io voglio vivere. Ci sono sempre due possibilità dopo un evento non bello: o ci si nasconde e non si vuole vedere più nessuno, oppure si dice: ”È successo, ho imparato, è stata un'esperienza che mi ha fornito ulteriori strumenti che non avevo, posso andare avanti".

E cosa vede davanti a lei?

Per me adesso si tratta di andare nella direzione dello stare sereni, non di avere nuove storie. Almeno per quanto mi riguarda. È importante stare in mezzo al mondo, in mezzo alla vita.

Isabella Ricci ex dama del Trono Over di Uomini e Donne

Potrebbe tornare a Uomini e Donne?

Non ne ho la più pallida idea (ride, ndr). Con tutte le cose importanti che ho dovuto decidere negli ultimi mesi, non ci ho pensato. Uomini e Donne è un'opportunità che, se vogliono, ti danno loro, poi in base al momento in cui sei, puoi decidere se accettare o meno. In questo momento, non ho assolutamente valutato la cosa.

Come sarà la sua estate?

Sarò circondata da affetti cari e da persone sulle quali posso contare e che mi vogliono bene. Non sono poche. Mi concederò una vacanza, coronerò un sogno che ho da tanti anni: andare a visitare Stromboli e Vulcano in barca.

Quindi guarda al futuro ripartendo da se stessa.

Sì, mi concentrerò su me stessa. A Uomini e Donne dissi che avevo dieci anni buoni di vita davanti. Bene, ne ho speso uno e mezzo. Ne rimangono altri otto e mezzo, dove non voglio commettere errori (sorride, ndr). E poi sto valutando dei progetti di tipo professionale.

Mi racconti, di cosa si tratta?

Sto valutando nuove proposte. Una ha a che fare con quello che era il mio lavoro di prima. Ero un'esperta di scaffali di grande distribuzione. Ho ricevuto delle proposte come consulente. E poi il mio sogno nel cassetto, come le dissi l'altra volta, resta fare una copertina su Vogue. Dato l'interesse per le modelle over, mi piacerebbe provare. Sto muovendo i primi passi per vedere cosa si può realizzare in quell'ambito, che per me resta un ambito ludico, di puro divertimento, di puro piacere. Inoltre, vorrei dedicarmi al prossimo.

In che modo?

Ho un amico medico che collabora con Medici Senza Frontiere in Sudafrica. Mi ha spiegato che oltre a medici e infermiere, serve del personale anche nell'organizzazione e nella gestione delle risorse. Sono in pensione, mi interessano le missioni che hanno a che vedere con lavori che so fare. Metterei a disposizione quello che ho studiato nella vita per una buona causa.

Per concludere, mi dica una lezione che ha appreso dal suo vissuto e che vorrebbe condividere con i lettori.

Diversificare l'investimento della tua vita. Non mettere il 90% su una persona o una cosa sola. Avere interessi variegati e puntare su diversi progetti. Così, si evitano inciampi.