Alice Barisciani a Uomini e Donne: “Ho avuto dei problemi di salute, il mio fisico è cambiato” A Uomini e Donne oggi Alice Barisciani si è sfogata tra le lacrime riguardo un problema di salute che l’ha colpita ultimamente. La corteggiatrice inoltre, stando alle parole di Maria de Filippi, avrebbe perso il lavoro per colpa delle troppe assenze provocate dalla partecipazione al programma.

Alice Barisciani nello studio di Uomini e Donne questo pomeriggio ha parlato delle sue insicurezze. La corteggiatrice di Federico, tronista arrivato ormai agli sgoccioli del suo percorso nel dating show, non sta vivendo un periodo semplice: oltre ad un problema di salute che l'ha colpita, sarebbe stata licenziata dal lavoro per colpa della trasmissione. "Faccio difficoltà, all'inizio era tutto più semplice, ora no", le parole dette in esterna al tronista. Entrata in studio, ha raccontato nel dettaglio cosa sta succedendo nella sua vita.

Le parole di Alice Barisciani

Alice Barisciani a Uomini e Donne, nella puntata di oggi, è scoppiata in lacrime in studio. Teme che Federico Nicotera non la trovi bella. Ha spiegato di sentirsi giù di morale per la paura di perderlo, poi: "Temevo di non essere troppo bella ai suoi occhi. Ho avuto dei problemi di salute e hanno portato dei cambiamenti al fisico. Sono ingrassata un po', non so se è vero o no che lui non se ne sia accorto. Ma è una paura mia, sono sciocchezze, ma una donna se li fa questi problemi. Non l'ho mai tirato fuori e non è niente di grave, però sono cose che ti portano ad accumulare". Tra le lacrime ha poi ringraziato Maria de Filippi che l'avrebbe ascoltata e capita: "Maria, ti ringrazio per ieri. Non dò mai per scontato che le persone mi capiscano, non succede spesso e quando succede mi sfogo così".

La proposta di lavoro di Maria de Filippi

Stando a quanto raccontato da Maria de Filippi in puntata, Alice Barisciani avrebbe perso il lavoro a causa delle numerose assenze provocate dalla sua partecipazione al programma. "A tal riguardo ti voglio dire che se vuoi puoi venire a lavorare con noi. So che vivi lontano, non a Roma, però se mai sarà, se non dovessi trovare quello che vuoi, se vuoi trovare un posto di lavoro qui ce l'hai", le parole di conforto della padrona di casa.