Chi è Carola Viola Carpanelli, la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne 2022 Carola Viola Carpanelli è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: classe 2001, è appassionata di moto. “C’è molta attrazione tra noi” le sue ultime parole nel dating show.

A cura di Gaia Martino

Carola Viola Carpanelli è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Ha 21 anni ed è di Varese, è una studentessa universitaria. Sta conoscendo il tronista che sembra essere particolarmente preso da lei, "Tra noi c'è molta attrazione" sono state le parole di lei in una delle loro ultime esterne. Secondo i telespettatori potrebbe essere proprio lei la scelta.

Carola Viola Carpanelli, corteggiatrice a Uomini e Donne

Uomini e Donne, chi è Carola Viola Carpanelli

Nata il 24 luglio 2001, Carola Viola Carpanelli è di Varese e studia Scienze economiche e politiche europee all'Università del Piemonte Orientale. Il suo percorso di studi sta per terminare ed ha una passione per le motociclette. Su Instagram è seguita da oltre 15 mila follower: con loro condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Dopo essere stata fidanzata per tre anni con un ragazzo, ha deciso di cercare l'amore a Uomini e Donne.

La conoscenza tra Carola e Federico Nicotera: le esterne a Uomini e Donne

Federico e Carola proseguono la loro conoscenza a Uomini e Donne, nonostante gli alti e bassi. Molti telespettatori credono che tra loro ci sia un particolare feeling e non nascondono che potrebbe essere proprio lei la scelta. In una delle loro prime esterne si sono divertiti a correre in moto, una passione che li accomuna. Sebbene Federico stia conoscendo altre ragazze, tra cui Alice, con Carola ha confessato di voler costruire qualcosa.

L’esterna in moto di Federico e Carola a Uomini e Donne

Il 25 novembre nello studio del dating show il tronista ha confessato le sue volontà con la corteggiatrice: "Sono arrivato ad un punto in cui ragiono meno e faccio ciò che sento. Voglio stare bene con lei e costruire qualcosa con lei". Carola Carpanelli è molto presa dal giovane, ha confessato a Maria De Filippi che c'è una forte attrazione, non solo fisica, che li unisce. "Lui è una calamita per me, mi è sempre venuto vicino. Sono stata male ma oggi posso dire che ne vale la pena". La scelta di Federico Nicotera potrebbe ricadere tra lei o Alice.