Uomini e Donne, Veronica Rimondi annuncia: “Matteo Farnea mi ha lasciata senza motivo, sono delusa” L’ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Rimondi, ha annunciato la fine della relazione con Matteo Farnea. La puntata della loro scelta era andata in onda a maggio del 2022, ma l’amore è giunto al capolinea.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati. Ad annunciare la rottura è stata l'ex tronista di Uomini e Donne, in una serie di storie pubblicate su Instagram. Veronica si è vista costretta a rendere pubblica la rottura dopo avere ricevuto valanghe di messaggi da parte di persone che le chiedevano come mai non comparisse più con il suo fidanzato. La scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne, era stata trasmessa da Canale5 a maggio dello scorso anno.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi e la fine della relazione con Matteo Farnea

Fino allo scorso giugno, almeno a giudicare dai post pubblicati sui social, la relazione tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea sembrava andare a gonfie vele. Eppure, oggi l'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram di essere tornata single:

Mi trovo costretta a chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Ho detto adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni. Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme.

È stato Matteo Farnea a lasciare Veronica Rimondi "senza motivi validi"

Nel corso del lungo sfogo, Veronica Rimondi ha anche chiarito di non essere stata lei a prendere la decisione di mettere fine alla relazione con Matteo Farnea:

Non è minimamente una cosa che mi aspettavo. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci.

Veronica Rimondi ha chiesto che non le vengano più inviati messaggi in cui le viene chiesto che fine abbia fatto Matteo, perché "non c’è, non c’è più, non ci sarà più”. E ha ribadito di non avere compreso le ragioni della rottura:

Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date, che sono praticamente inesistenti, non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, tanta volontà e tanto amore, che nel caso della nostra coppia c’erano solo da una parte evidentemente.

Veronica ha concluso esprimendo la sua delusione e la sua amarezza: “L’amore che credevo di vivere in questa relazione era totalmente a senso unico ed è stato completamente rinnegato alla fine di questa storia, quando è stata chiusa, da parte sua. In questo momento mi sento estremamente delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita, non avrebbe mai tradito la mia fiducia e non mi avrebbe mai fatto del male. Mi sbagliavo. E avere delle persone che continuano ogni giorno a ricordarmelo, scrivendomi e chiedendomi cose, non mi aiuta. Purtroppo o per fortuna a questo punto mi sono resa conto veramente che abbiamo età diverse, principi e ideali di vita diversi, stili di vita diversi che non combaciano in molti aspetti. E anche dei livelli di maturità differenti e questo cosa implica? Necessità e bisogni nella propria vita diversi”.