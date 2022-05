Chi ha scelto Veronica Rimondi a Uomini e Donne tra Matteo e Andrea: la puntata di oggi in diretta

Oggi martedì 31 maggio va in onda la prima parte della scelta della tronista Veronica Ranieri che ha portato fino alla fine del suo percorso la conoscenza con i corteggiatori Andrea Farnea e Andrea Della Cioppa. Nelle ultime settimane è con il primo, in particolare, che si è intensificato il legame. In uno degli ultimi incontri in studio, parlando con Maria De Filippi, Matteo aveva rivelato: "Le ho raccontato delle cose molto intime di me, e credo di essermi legato a lei". Il 25enne inoltre ha dichiarato di aver provato delle emozioni particolarmente forti quando è scattato il bacio con Veronica.