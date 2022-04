Chi è Matteo, il nuovo corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e donne Matteo è il nuovo corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne. Il ragazzo, nato a Venezia, ha 25 anni e già da sette anni vive lontano da casa. Dopo la sua prima apparizione in studio ha raccolto i complimenti anche di Tina Cipollari.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo, corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Matteo è uno dei nuovi corteggiatori di Veronica Rimondi, tronista di Uomini e Donne accanto a Luca Salatino. Il ragazzo, arrivato da poco in studio, ha 25 anni e ha subito suscitato l'interesse non solo della ragazza, ma anche di Tina Cipollari, che non ha esitato a rivolgergli dei complimenti piuttosto lusinghieri, definendolo "diverso da tutti gli altri" per la sua bellezza. Il giovane, quindi, dovrà contendersi le attenzioni di Veronica con Federico e Fernando.

Chi è Matteo a Uomini e Donne, il corteggiatore di Veronica

Come ha rivelato lui stesso durante la breve presentazione avventa in studio, Matteo ha 25 anni e viene daVenezia. Sono ormai sette anni che è lontano dalla sua città d'origine, infatti ha studiato due anni in Inghilterra, per poi trasferirsi a Milano dove si è laureato in economia. Attualmente si trova a Roma dove sta per mettere fine al suo percorso di laurea magistrale conseguendo l'ultimo esame, dopo il quale ci sarà la discussione della tesi, intanto è impegnato in uno stage, sempre nella Capitale.

Il percorso da corteggiatore di Matteo e la conoscenza con Veronica

Veronica e Matteo hanno avuto un primo incontro, un'esterna che però ha già lasciato i suoi frutti. A commentare il tempo passato insieme è il 25enne che dichiara: "Mi ha sorpreso, ero un po' agitato, avevo un po' paura, invece è molto simpatica e mi ha colpito perché è molto diretta, all'inizio può metterti un po' in soggezione, ma poi scherzando riesce a metterti a tuo agio". Dello stesso parere anche la tronista, piacevolmente colpita da questa prima fase della conoscenza, come racconta a Maria De Filippi: