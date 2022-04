Chi è Federico Dainese, il corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne Federico Dainese è il corteggiatore di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne: classe 1997, è un odontotecnico e un giocatore di pallanuoto. “Ha gli occhi sinceri”, la 26enne sembra essere molto presa da lui.

A cura di Gaia Martino

Federico Dainese è uno dei corteggiatori di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo, classe 1997, ha da subito attirato l'attenzione della 26enne con la sua spiccata simpatia. Per la prima esterna scelse di presentarsi vestito da idraulico dopo aver ascoltato le parole della tronista che nel video di presentazione disse di cercare il suo "Mimmo l'idraulico": "È molto simpatico, ha sempre la battuta pronta, abbiamo riso, esce sempre il suo fare giocherellone" furono i primi complimenti per lui. Di Genova, Federico oltre a lavorare in uno studio odontotecnico, è anche un pallanuotista.

Chi è Federico a Uomini e Donne, il corteggiatore di Veronica

Federico Dainese è nato il 5 gennaio 1997 a Genova, città dove vive tutt'oggi. È un odontotecnico e organizzatore di eventi, stando a quanto si legge nella descrizione del suo profilo Instagram, ma non solo. La sua carriera è arricchita anche dalla pallanuoto: campione d'Italia Under 20 nel 2017, gioca come attaccante nel Bogliasco. Il nome del suo profilo Instagram è daino97, ma al momento risulta privato.

Il percorso di Federico e Veronica a Uomini e Donne

Federico di Uomini e Donne vestito da idraulico

La loro prima esterna è andata in onda lo scorso 5 aprile: Federico si è presentato vestito da idraulico, sorprendendo e facendo sorridere la tronista Veronica, rimasta colpita dal suo corteggiatore sin da subito. La loro conoscenza è iniziata a gonfie vele ma nelle ultime settimane è stata ostacolata dall'arrivo di un nuovo corteggiatore, Matteo. Proprio quest'ultimo ha fatto scatenare la prima lite tra i due. Federico aveva abbandonato lo studio, sentendosi offeso dal comportamento della tronista, e raggiunto da quest'ultima ha avuto modo di esporle la sua gelosia. Nella puntata di oggi, 26 aprile, è andata in onda una nuova loro esterna: Veronica Rimondi si sente sempre a suo agio con lui, a mancarle però sono i gesti d'affetto.