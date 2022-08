Federico N. tronista di Uomini e Donne: chi è l’ingegnere aeronautico di 25 anni Federico N. è originario di Roma e nella vita fa l’ingegnere aeronautico. A Uomini e Donne cerca una donna forte, che sappia cosa vuole nella vita. Si è visto costretto a crescere in fretta, a causa dell’assenza di suo padre.

A cura di Daniela Seclì

Federico N. è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ha 25 anni, è originario di Roma e lavora come ingegnere aeronautico. Cerca una donna forte, gli piacerebbe costruire una famiglia da giovane. Si è visto costretto a crescere in fretta, a causa dell'assenza di un rapporto con suo padre:

La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta, ma ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina, ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell'uomo che sono diventato.

Che lavoro fa Federico N, tronista di Uomini e Donne

Federico ha raccontato di cosa si occupa nella vita. Il venticinquenne fa l'ingegnere aeronautico: "Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l'aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima".

Nella sua vita privata, l'assenza di suo padre

Federico N. ha parlato del rapporto che ha con sua madre e con le sue due sorelle: "Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo. Io la chiamo wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai. Con mia sorella ho un rapporto speciale, magico, viviamo in simbiosi, con uno sguardo ci capiamo. E poi c'è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa. La nostra ballerina". Quindi ha fatto sapere di non avere un rapporto con suo padre e ciò l'ha portato a crescere in fretta, per prendersi cura della sua famiglia:

Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà. Non uso più la frase: "Mio padre". Scegliere di non avere come riferimento un padre, è una cosa che ti segna. Mi sono dovuto fare un c**o tanto, perché ho dovuto non solo prendermi cura della mia famiglia, ma allo stesso tempo dovevo anche far combaciare la mia vita da ventenne con quella dell'uomo di casa.

La sua donna ideale deve essere forte e sapergli stare vicino

Federico N. ha spiegato di essere "esigente", di avere l'abitudine di essere molto diretto soprattutto con le persone a cui vuole bene e di essere un po' "fumantino": "Tendo un po' a sbroccare". Quanto alla ragazza che vorrebbe al suo fianco, non ha dubbi: